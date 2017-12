Lidl vinde în România produse la preț dublu față de Marea Britanie. Explicația conducerii

O româncă stabilită în Marea Britanie a venit în România recent și a avut neplăcuta surpriză să constate că prețul scutecelor comercializate de Lidl are un preț dublu față de Marea Britanie.

Revoltată, aceasta a trasmis un mesaj celor de la Lidl:

„Dragă Lidl, sunt un fan al magazinelor voastre, dar astăzi am fost profund dezamăgită de compania voastră! Locuiesc în UK și sunt în vizită în România, astăzi am mers la voi în magazin pentru a cumpăra scutecele pentru bebelușul meu.

Am fost profund surprinsă și dezamagită când am realizat ca marca Toujours, marca magazinului Lidl, are prețul dublu față de UK, având în vedere că România este o țară mult mai puțin dezvoltată ca și UK și cu un nivel de trai mult mai scăzut nu pot să înțeleg cum se justifică această diferență de preț! 33,99 lei sau 6,48£ în România 3,29£ în UK"

Iată și răspunsul Lidl:

„Îți mulțumim pentru că ne-ai scris și dorim să te asigurăm că prețurile și calitatea produselor pe care le oferim zilnic clienților noștri sunt foarte importante pentru noi. Stabilirea prețului unui produs este un proces complex, ce ia în calcul atât costurile de producție, cât și o serie de alte costuri adiționale (transport, cantitatea comandată, depozitare, cadru legislativ etc.). În acest sens, nu putem comenta strategia de stabilire a prețurilor în alte țări. Vom transmite sesizarea ta către persoanele responsabile și îți mulțumim pentru înțelegere!"

sursa: activenews.ro