Cum poți fi furat la benzinărie după ce auzi ”Bună ziua, vă ajut?”

Pe internet sunt frecvente discuțiile legate de ”furtul la pompă” pe care îl reclamă tot mai mulți șoferi. Un șofer susține că a asistat la o scenă pe care puțini și-ar fi imaginat-o.

Metodele de furt invocate de șoferi sunt numeroase, de la carburantul diluat cu apă, până la pompe decalibrate, însă ce a povestit un conducător auto la forumul deschis pe motociclism.ro, citat de auto-bild.ro, întrece orice scenariu:

”Iesisem la ora 22 de la muca si in drum spre casa am oprit la o benzinărie din Pantelimon. Am bagat benzina si stergeam geamurile…La doua pompe mai incolo de mine vine o “tanti” la vre-o 40-45 de ani. O acosteaza “baiatul de la pompa”, ea ii zice cat sa bage si se duce la casierie, in magazin. “Baiatul de la pompa” scoate un bidon de 5-6l din tomberonul de langa pompa, il umple, il baga la loc in tomberon si continua sa-i umple lui “tanti” rezervorul. Femeia a platit suma si a plecat…P-asta chiar n-o stiam!!!

De atunci nu bag decat cu manuta mea benzina sau daca nu scap de “baiatul de la pompa”, stau langa el pana termina de bagat.

Cine stie cate bidoane am umplut fara sa stiu…”