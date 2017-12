Incident la un restaurant Mc Donald`s din Ploiești. O clientă a găsit o insectă în mâncare. Reacția companiei

O ploieșteancă susține că a cumpărat de la restaurantul Mc Donald`s din zona de Nord un produs în care a găsit o insectă. Compania susține că a solicitat furnizorului să verifice lotul și procedurile sale de producție.

Adina A. a povestit pentru observatorulph.ro ce s-a întâmplat: ”Am cumpărat de la Mc Donald`s Nord un produs, iar când am desfăcut pachetul, în parcare, pe cașcaval, așa cum se poate vedea și din fotografia postată pe Facebook, era o urechelniță..vie. Am mers imediat înapoi la restaurant și am cerut să vorbesc cu managerul. Acesta mi-a spus că este posibil ca insecta să fi căzut de pe haine. L-am contrazis, pentru că atunci când am deschis ambalajul urechelnița era deja pe cașcaval. Abia atunci mi-a spus că îmi poate da un alt produs sau banii. Am preferat să-mi recuperez banii cheltuiți și am postat pe Facebook ce s-a întâmplat pentru ca oamenii să fie atenți la ce mănâncă!”.

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Mc Donald`s au transmis următorul punct de vedere:

”Ne exprimăm regretul pentru incidentul relatat și vă asigurăm că principala noastră preocupare este legată de siguranța alimentară, responsabilitate pe care ne-o asumăm zi de zi din respect pentru toți cei care ne calcă pragul în restaurantele din întreaga țară. Vrem să vă asigurăm și pe dumneavoastră și pe cititorii Observatorului Prahovean că, împreună cu partenerii noștri, verificăm că sunt respectate în permanență standarde înalte de calitate și siguranță alimentară pentru produsele noastre. În urma verificărilor efectuate imediat reclamării incidentului, nu am identificat alte situații de genul celei semnalate și nici alte aspecte sau elemente care să poată justifica incidentul. Totodată, conform procedurilor noastre interne, am informat furnizorul în urma sesizării și i-am solicitat să verifice lotul și procedurile sale de producție”.

