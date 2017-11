Clubul Baha, reclamat de locatari: ”Nu mai putem dormi!” Reacția conducerii

O asociație de proprietari a reclamat clubul Baha din Ploiești pentru zgomotul produs în timpul petrecerilor nocturne. În replică, reprezentanții clubului susțin că dețin toate autorizațiile legale, dar își cer scuze pentru disconfortul creat.

Reclamația locatarilor:

Asociaţia de proprietari a Blocului 1, Aleea Arinului, Ploieşti, vă aducem la cunoştinţă următoarea situaţie cu care ne confruntăm şi la care autorităţile locale nu vor să găsească o rezolvare şi să îşi facă datoria. In luna iulie 2016, pe str. Cameliei nr.2, lângă McDonald's Nord s-a deschis terasa şi clubul “BAHA”, aparţinând S.C. DIDILEX STYLE ART S.R.L. Pe terasa “BAHA”, care este o construcţie deschisă, fără acoperiş, pe timpul zilei funcționează localul de tip Lunch și Restaurant, iar la FIECARE SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ, după orele 24, CLUB IN AER LIBER, unde, uneori se desfăşoară chiar concerte în direct.

Având în vedere faptul ca imobilul nostru (bloc 1 Aleea Arinului) se află în apropierea terasei, în spatele ei, zgomotul produs în fiecare noapte când funcţionează clubul este infernal, muzica, petrecerile zgomotoase şi gălăgia specifice localului, ne creează un puternic discomfort.

Deasemenea, acestă situatie afectează nu numai locuitorii blocului, dar şi pe cei din alte imobile aflate în apropiere: asociaţia de proprietari Bloc 45 str. Cameliei, asociaţia de proprietari Bloc 201 sau bloc 18 Şos. Nordului.

Atât asociaţia noastră, cât şi cele riverane, menţionate mai sus, am făcut numeroase sesizări către autoritătile locale, dar fără rezultat şi, mai ales, fără răspuns (numeroase sesizări adresate direct domnului Primar, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Prahova, Garda de Mediu Ploieşti, Poliţia Locală Ploieşti).

Deoarece la terasă s-au adus modificări, care nu respectă volumetria anterioară, în sensul că au fost construiţi nişte pereţi din material lemnos, din OSB, am solicitat Directiei Generala de Dezvoltare Urbana următoarele informaţii:

- dacă pentru modificările aduse terasei a fost obţinută autorizaţie de construire (dacă a fost declarată terasă închisă sau deschisă),

- dacă au fost respectate normele de urbanism legate de aspect, formă, materiale utilizate (pereţi din OSB, cu un aspect şi formă estetică îndoielnică), suprafaţa terasei şi înălţimea pereţilor acesteia (dacă terasa este deschisă , de ce are pereti?)

-dacă lucrările autorizate au fost recepţionate printr-un proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi dacă acesta a fost transmis către DGDU;

-dacă există scenariu la incendiu autorizat ISU şi aviz de funcţionare ISU (chiar dacă nu este o construcţie închisă: terasă fără acoperiş).

Până la această dată, nu am primit niciun răspuns din partea DIRECTIEI GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA, cu toate că prima solicitare s-a făcut în 2016, prin adresa nr. 308143/27.10.2016, apoi revenire prin adresa nr. 9315/27.04.2017.

Conform răspunsului nr. 9315/02.05.2017, al Direcţiei de Gestiune a Patrimoniului – compartimentului Autorizaţii, Programe de funcţionare, din cadrul Primăriei municipiului Ploieşti, « S.C. DIDILEX STYLE ART SRL (Club Baha) nu mai deţine autorizaţie în vederea desfăşurării activităţii valabile pentru anul 2017 ».

Cu toate acestea, în fiecare week-end, clubul funcţionează, iar după orele 24.00 se utilizează aparatura muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor (ritm specific clubului, trepidaţii resimţite în locuinţe, strigătele DJ-ului în microfon şi ale consumatorilor din club), ceea ce contravine prevederilor legale în vigoare, respectiv Legii 61/1991, republicată.

În această situaţie, nu înţelegem de ce nicio instituţie, dintre cele sesizate, nu ia nicio măsură, nu îşi asumă nicio responsabilitate şi declină competenţa de la una la alta, nu primim răspuns la petiţiile formulate, iar când a fost ridicată această problemă într-o şedinţă a Consiliului Local, de către administratorul asociaţiei de proprietari, reprezentanţii primăriei au fost chiar deranjaţi de intervenţia acestuia.

Nu considerăm că este o soluţie convenabilă pentru nicio parte implicată în această problemă, ca în fiecare noapte în care suntem deranjaţi de muzica şi zgomotele din club să apelăm dispeceratul IJP Prahova sau al Poliţiei Locale Ploieşti (aşa cum ne-a transmis chiar această instituţie), pentru a sesiza că nu se respectă legea privind tulburarea liniştii publice”.

La solicitarea redacției observatorulph.ro, conducerea clubului Baha a transmis următorul punct de vedere:

”Clubul Baha doreste sa faca urmatoarele precizari legate de sesizarea realizata de Asociatia respectiva:

- detinem toate autorizatiile necesare pentru functionare si suntem verificati constant de autoritatile competente, si nu incalcam legile.

- peretii de la terasa au fost ridicati tocmai pentru a limita zgomotul ajuns la locatarii din zona, care este oricum in limita legilor in vigoare chiar si fara peretii respectivi.

- toate autorizatiile ISU pentru firma noastra sunt la zi, iar planurile si tot ce este necesar in caz de incendiu este verificat in mod constant de ISU.



Incercam sa oferim ploiestenilor un loc unde sa se relaxeze dupa o saptamana de munca, iar in acelasi timp ne dam silinta sa nu deranjam locuitorii din zona, venind astfel in mod constant cu imbunatatiri la club pentru a limita zgomotul auzit in afara incintei.



Ne cerem scuze pentru eventualul disconfort creat”.