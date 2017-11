Scandal la concertul lui Tudor Gheorghe din Ploiești. ”De supărare mi-a venit rău”

Casa de Cultură a Sindicatelor a găzduit aseară un concert extraordinar al artistului Tudor Gheorghe. O familie din Ploiești susține că pentru membrii săi spectacolul s-a transformat într-un coșmar. Directorul instituției spune că a încercat să găsească soluții, dar a fost refuzat.

Două bilete pe același loc

Înainte de începerea spectacolului, o familie compusă din șapte membri a constatat că locurile de pe biletele cumpărate cu trei săptămâni înainte de la casieria casei de cultură erau deja ocupate. ”Pe locurile noastre erau deja alte persoane, care ne-au arătat biletele lor. Așa am constatat că s-au vândut de două ori aceleași locuri. Am încercat să rezolvăm amiabil problema, să înțelegem ce s-a întâmplat, dar cel care s-a recomandat ca fiind administratorul sălii ne-a spus să ieșim pe hol. Eram cu părinții mei, cărora am vrut să le fac un cadou de Crăciun acest spectacol, ei apreciindu-l foarte mult pe marele artist Tudor Gheorghe. Nu am primit nici măcar scuze! Când cineva a venit cu propunerea să ne fie aduse scaune pe care să asistăm din sală, de pe margine, administratorul a spus că așa ceva nu este posibil, fiind pasibil de amendă de la ISU”, acuză Ela G.

”Ne-au închis ușile în nas! Mi-a venit rău de supărare!”

Aceasta susține că în urma discuțiilor aprinse, impresarul lui Tudor Gheorghe le-a returnat contravaloarea biletelor, fără ca membrii familiei sale să poată asista la concert: ”Ne-au transformat seara, care trebuia să fie una frumoasă, memorabilă, într-un coșmar. De suparare, când am ajuns acasă mi s-a făcut rău! Eu nu am mers la concert să să îmi iau banii pe bilete, este inadmisibil așa ceva! Am fost pur și simplu umiliți pe banii noștri. Voi face o sesizare și la OPC”.

Director: ”Ne-au cerut de două ori mai mulți bani pentru bilete și acces la spectacol”

Contactat de observatorulph.ro, directorul Casei de Cultură a Sindicatelor Ploiești respinge acuzațiile: ”A existat un incident, pe care am încercat să-l rezolvăm pe cale amiabilă. Le-am oferit celor șapte persoane locuri la lojă, dar au refuzat. O doamnă din grup, care era cea mai vocală, mi-a cerut să le returnăm 200 de lei, față de 100 de lei cât a costat un bilet și să asiste și la spectacol. Evident că nu am putut fi de acord cu așa ceva. La discuții a intervenit impresarul artistului, care le-a returnat banii pe bilete. Voi verifica ce s-a întâmplat cu locurile pentru care au fost emise bilete duble. Îmi pare rău că s-a ajuns aici, pentru că noi mereu încercăm să asigurăm locuri în astfel de situații sau pentru persoane aflate în dificultate”.