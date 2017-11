Bateria unui telefon Allview vândut de emag are garanție numai șase luni. Reclamația unui client și reacția vânzătorului

Un ploieștean, care a cumpărat de la emag un telefon mobil Allview P6 Life, a aflat doar după ce l-a trimis la service că trebuie să plătească înlocuirea bateriei, deși era în garanție. Asta deoarece garanția oferită pentru acumulator era de patru ori mai mică decât cea a telefonului. Cei de la emag au reacționat pozitiv, înlocuind acumultatorul gratuit clientului, care a acuzat lipsa de informare a consumatorului.

Sesizarea cititorului Lucian M.:

”Anul trecut am achizitionat de la Emag un telefon Allview P6 Life. La inceput totul a fost minunat, desi nu prea il foloseam, iar prin decembrie a inceput sa faca figuri. L-am dus la garantie cu urmatoarele probleme: pierde semnal, se blocheaza, nu tine bateria. Chipurile l-au reparat, dar prin vara a inceput iar sa faca figuri.

L-am dus de curand la garantie (pierde semnal, nu tine bateria fisa nr 3102704), toata lumea amabila, lapte si miere, pana la un moment dat. La cateva zile dupa ce am depus telefonul, am fost contactat de o doamna de la Depanero, firma patenera Emag, care se ocupa de repatia produselor in garantie, care m-a anuntat ca imi rezolva problema lipsei de semnal, dar nu si problema cu bateria. Ar fi trebuit sa achit 35 sau 40 de lei pentru inlocuirea acesteia, deoarece bateria nu are garantie 24 de luni ca si telefonul, ci doar 6 luni așa cum rezultă din fișa de reparație trimisă pe mail de cei de la Depanero.

Am refuzat deoarece nu mi se pare corect, pentru ca atunci cand am cumparat telefonul, Aici e oferta emag, nu se specifica si faptul ca bateria are o garantie mai mica decat aparatul. Am sunat si eu la Emag si mi-au spus ca nu pot face nimic, ca asta e situatia. Am inteles pana la un punct, dar eu nu vreau decat ca lumea sa fie informata inainte de cumparare. Macar atat daca de rezolvat nu se poate. Eu cred ca Emag nu vor sa își asume costurile știind ca sunt probleme cu acei acumulatori, iar Depanero își vor banii pe ce schimba, daca nu de la Emag, atunci de la client”.

Contactați de observatorulph.ro pentru un punct de vedere, reprezentanții Emag susțin că au luat legătura cu clientul nemuțumit și i-au oferit o baterie nouă pentru telefonul respectiv, lucru confirmat de cititorul nostru. Merită menționat că, în prezent, produsul respectiv nu mai face parte din oferta emag.

Cum a aflat clientul că bateria telefonului cumpărat de la emag are o garanție de numai șase luni

Acesta este produsul cu o garanție de numai șase luni la baterie: