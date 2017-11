Cum arată, în realitate, un cozonac cu nucă, stafide, cacao și rahat vândut de Carrefour Ploiești la promoție

Un ploieștean susține că un produs alimentar cumpărat de la un magazin Carrefour din Ploiești nu conține ingredientele specificate pe etichetă.

Este vorba de un cozonac, cumpărat la ”ofertă”, la prețul de 12,99 lei/kg. Sesizarea cititorului:

”Buna seara! In urma cu doua zile (joi, 2 noiembrie n.r.) parintii mei mi-au trimis un pachet cu ceva alimente si lucruri personale in Cehia, unde locuiesc momentat. Cum aici nu gasesti cozonaci gustosi ca la noi, le-am spus sa-mi trimita macar un cozonac, iar dansii mi-au trimis doi. Zis si facut, i-au cumparat, iar astazi (n.r. sambata, 4 noiembrie) au ajuns la mine. Cand i-am desfacut, nu mare ne-a fost mirarea ca in interiorul ambalajului pe eticheta caruia scria ,,Cozonac cu nuca, cacao, stafide, rahat 1kg" la pretul de 12,99 lei, sa gasim doar un simlpu cozonac cu cacao si nuca... Din cate imi aduc aminte, acest cozonac smplu era mai ieftin, 9-10 lei kg. Pai, ce facem? Asa păcălesc ei clienții? Sa le fie rusine! Cu stima, Gabriel-Cristian Andronache”.

Observatorulph.ro a solicitat încă din 4 noiembrie un punct de vedere reprezentanților Carrefour, care nu ne-a parvenit până la data publicării acestui articol.