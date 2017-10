Cum sunt înșelați prahovenii de marile lanțuri de magazine

Inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova au amendat mai multe magazine care vindeau produse alimentare expirate sau în cadrul unor false promoții de genul ”1+1” gratis sau ”pachet avantajos”.

Din păcate nu au fost nominalizate și magazinele sancționate pentru încălcarea legislației privind protecția cnsumatorilor.

Comunicatul OPC Prahova:

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova a desfasurat in cursul anului 2017 un numar de 828 de actiuni de control. Pentru deficientele constatate au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1.249.200 lei.

Ca si deficiente constatate amintim:

- produse alimentare cu data durabilitatii minimale depasita ;

- produse alimentare in termen de valabilitate, dar, depreciate calitativ datorita nerespectarii conditiilor de pastrare - depozitare;

- lipsa informatii privind data expirarii la carne tocată amestec, a procentajului amestecului si fara informatii privind specia animală;

- peste cu modificari organoleptice , peste depreciat calitativ expus la comercializare langa peste proaspat;

- pachete de produse alimentare de genul “ 2+1 gratis “ sau “ 1 + 1 gratis “ , sau cu anunt pe pachet “pachet avantajos”, fara a exista nici o alta informatie sau sa existe produs singular la raft pentru a se putea verifica veridicitatea ofertei ;

- oferte inselatoare - de genul “5+1 gratis “ , la care, daca s-ar fi cumparat produsele singulare ar fi avut un cost mai mic decat pachetul promotional.

- lipsa afisarii preturilor de comercializare sau a pretului pe unitatea de masura ;

- la produsele preambalate lipsa informare privind denumirea si adresa producatorului , denumirea produsului, denumirea ingredientelor , conditiile de pastrare depozitare, termenul de valabilitate al acestora.

Sfaturi pentru consumatori la achizitionarea produselor alimentare:

- Sa achizitionati produse alimentare din spatii special amenajate ,dotate si autorizate;

- Evitati cumpararea de carne din portbagajele masinilor ( unde nu sunt conditii de transport, depozitare, comercializare,nu se emite bon fiscal care sa justifice tranzactia comerciala si riscati sa cumparati produse neconforme, nesigure, care va pot afecta sanatatea) ;

- Incercati sa transportati in conditii igienice si cat mai repede la domiciliu a produselor alimentare care necesita depozitare in frigider, evitand in perioada calda sa intarziati cu acestea in drumurile dumneavoastra;

- Verificati cu atentie la cumparare prospetimea pestelui astfel incat solzii sa nu se desprinda usor de pe corp , ochii pestelui sa fie stralucitori si usor bulbucati, carnea sa fie ferma si elastica, astfel incat atunci cand este apasata usor cu degetul, sa revina la forma initiala;

- Insa cea mai sigura metoda de a verifica prospetimea pestelui este uitandu-ne la branhii, care trebuie sa fie rosiatice-rozalii, umede si fara miros daca pestele este foarte proaspat, in nici un caz vinetii sau maronii.

- Evitati cumpararea oualelor de pe marginea drumului;

- Verificati daca ouale au coaja intreaga, intacta, fara fisuri, fara mirosuri straine;

- La spargere albusul trebiue sa fie de consistenta densa, transparent iar galbenusul semiglobulos, usor aplatizat si bine definit de albus;

- Se va verifica data de durabilitate minimala marcata pe ou si categoria de calitate a acestuia ;

- Personalul care comercializeaza produsele sa poarte echipament de protectie;

- Produsele de patiserie si cofetarie neambalate sa fie protejate de praf si muste si servite cu ustensile speciale sau cu manusi (interzisa servirea cu mana).

- Produsele de patiserie neambalate au data durabilitatii minimale max.24 de ore de la fabricatie.

- Eticheta produselor ambalate trebuie sa contina: denumirea sub care se vinde produsul, numele si adresa producatorului, lista ingredientelor, cantitatea neta, data durabilitatii minimale, conditiile de pastrare-depozitare.

- Verificati ca pretul afisat la raft sa fie corelat cu cel de pe bonul de fiscal ;

- Verificati proprietatile organoleptice , fiti atenti la orice modificare organoleptica a produselor - aspectului, culorii, consistentei, prezentei de corpuri straine, sau pete de mucegai;

- Solicitati si pastrati bonul fiscal in eventualitatea unor reclamatii ulterioare.

In cazul in care constatati ca ati achizitionat un produs neconform va adresati intai vanzatorului prezentand bonul fiscal, iar daca nu gasiti intelegere la operataorul economic , va adresati Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova cu o reclamatie .