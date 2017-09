Simţi nevoia să te batjocorească cineva? Abonează-te la Telekom!

Toţi operatorii de servicii au call center. Este mecanismul prin care aceştia vin în sprijinul clienţilor. Asta în teorie...

Mai devreme sau mai târziu, abonaţii întâmpină cel puţin o problemă. Aceasta poate fi de natură tehnică, financiară sau contractuală. Nu este importantă natura problemei, ci faptul că ea există, ar abonatul se vede nevoit să apeleze la call center-ul operatorului.

Uneori, din necunoaştere sau din alte motive, chiar beneficiarul este de vină, însă are nevoie de suportul companiei pentru a rezolva problema. Miercuri după amiază, încercând să rezolv o problemă, am sunat la call center-ul Telekom. Serviciul în cauză, conform informaţiilor de pe site-ul operatorului, este disponibil 24/24, 7/7. Ştiam că am ceva de aşteptat, pentru că aşa este la toţi... lume multă, probleme diverse... hai să fiu înţelegător, mai ales că interesul meu este să rezolv problema, nu să-mi fac nervi, certându-mă cu terţi.

Primul apel, pe la ora 15.30. Durata 20 de minute şi 19 secunde. Un robot mă plimbă printre taste. "Bine aţi venit la Telekom! Pentru limba română, apăsaţi tasta 1!" Zic, să nu păţesc ca tăntica cu micii, de la Odorhei, apăs repede tasta 1. De aici, tot fac slalom printre taste, printre oferte cu minute incluse, cu prelungiri de abonament, cu departamente. Ok... după ce ascult toate bălăriile neinteresante, aflu că, în sfârşit, voi fi transferat la un operator. O melodie latino îmi sună enervant în urechi, cât timp sunt pus în aşteptare. "Toţi operatorii sunt ocupaţi, vă rugăm să aşteptaţi pentru că fiecare client este important pentru noi." Cunoşteam vrăjeala, ştiind că important pentru ei este doar să plăteşti. După vreo 19 minute, răspunde o doamnă. Îmi cere tot felul de date de identificare, apoi mă intreabă ce problemă am şi concluzionează: "Nu este de competenţa departamentului nostru. Aşteptaţi să vă transfer către un coleg." Păi ce să fac... aştept.

Convorbirea se întrerupe. Sun din nou. Aceleaşi etape, acelaşi slalom printre taste. De data asta 26 de minute şi 40 de secunde. Concluzia: "Verificăm!"

Următorul apel, 31 de minute şi 46 de secunde. Din nou... distracţia. O doamnă ieşită parcă din sfera greţurilor matinale prenatale, îmi spune ce am de făcut. Înteleg perfect şi respect indicaţiile doamnei, că de... aşa e politica firmei. În final... servicii ioc.

Sun din nou. Era 19.43. Deja trecuseră peste 4 ore de aventură, iar eu eram hotărât să rezolv problema. Sun de pe mobil şi de pe un fix, în paralel. Le las pe speaker peste 45 de minute şi îmi văd de treabă prin casă, cu speranţa că, după o vreme, o să aud o voce suavă care să mă bage în seamă. Acum, nici eu nu sunt cel mai sănătos, lăsând să se audă aceeaşi compoziţie latino, pe două difuzoare.

Dumnezeu mă aude, pentru că deja îl invocasem de vreo câteva ori şi vocea suavă răspunde. Cred că, între gura ei şi microfon se afla o ţeavă de 4 metri şi doi ţoli, căci aşa se auzea. Eu calm, un fel de Vadim în zilele în care nu se certa cu Marioara Zăvoranu, mă abţin şi îi explic doamnei problema. Nu era vina companiei, pentru că eu fusesem neatent, dar rezolvasem problema după cum mi-au indicat, iar acum voiam să beneficiez de serviciile lor de internet. Nu părea foarte greu. Lucrez cu asta şi aveam nevoie disperată de net... Vocea din ţeavă îmi răspunde cu calm: "Am înţeles. Rămâneţi în telefon să vă transfer către un coleg."

"Nuuuu!" Cerul se prăbuşea, economia României înflorea, PSD-ul nu mai minţea, premierul nu mai bea, PNL-ul exista! Toate astea se întâmplau în doar o fracţiune de secundă. Acel nuuu venise prea târziu... eram deja în aşteptare, ascultând un vesel cântecel latino. Acelaşi...

Nu m-a mai preluat un coleg al femeii cu ţeava la gură. Am mai sunat o dată... am mai stat vreo 17 minute, apoi am închis, concluzionând că am nevoie de un psihiatru. Măcar recunosc că nici eu nu am toţi boii la domiciliu, atât timp cât am stat peste 5 ore, încercând să rezolv problema cu Telekom-ul. Noroc că există speaker şi că am putut face şi altele între timp.

O companie cu pretenţii, care nu este în stare să-şi calibreze personalul în funcţie de numărul de solicitări, nu este o companie serioasă. Iar dacă numărul de solictări este atât de mare, asta spune multe despre serviciile oferite.

Pentru Telekom fiecare client este important... atunci când i se facturează.

Pentru conformitate... un print-screen: