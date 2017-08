Bănci amendate de OPC pentru că și-au înșelat clienții

Ministerul Economiei a publicat raportul ANPC privind controalele desfășurate în ultimii doi ani la băncile din România. Numele companiilor sancționate a fost protejat, deși premierul se lăuda că va face public lista băncilor incorecte.

Potrivit documentului, citat de hotnews.ro și care poate fi citit integral AICI, in perioada 27 noiembrie 2015 - 31 martie 2016 au fost facute verificari vizand respectarea prevederilor legale privind protectia consumatorilor la incheierea contractelor de credit de consum, cu sau fara ipoteca, de catre banci, fiind incheiate 249 de procese-verbale de constatare a contraventiei, cu amenzi in valoare totala de 1.743.000 de lei.

Au fost restituite consumatorilor sume in valoare de 1.097.773,31 de lei, 112.161,29 de euro, 361.828,78 de franci elvetieni si 361,13 de dolari, la nivel national fiind instrumentate 10.476 de reclamatii privind bancile.

Principalele abateri, care au fost sancționate cu amenzi și restituirea sumelor către clienți au fost:

- perceperea unui comision de retragere pentru sumele trase din credit

- neprecizarea in mod clar si concis in clauzele contractuale a unor informatii esentiale cu privire la dreptul consumatorilor de a alege modalitatea de plata a ratelor lunare a creditelor si anume in rate egale sau rate descrescatoare

- operatorul financiar bancar nu a inclus in materialele publicitare prin care isi promoveaza contractul de credit cu card atasat valoarea dobanzii anuale efective

- operatorul financiar bancar nu a inscris in contractele de credit costurile pentru utilizarea unui mijloc de plata atat pentru operatiuni de plata cat si pentru tragerile din credit, precum si a conditiilor in care aceste costuri pot fi modificate