Mesajul unui client care a intrat în magazinul Profi din Bariera București. ”A fost ultima dată!”

Se înmulțesc sesizările cititorilor noștri la dresa magazinelor Profi din Ploiești.

După reclamația privind pâinea mucegăită vândută de magazinul Profi de pe strada Deltei, un alt cititor ne-a trimis imaginea alăturată cu pardoseala mizerabilă a magazinului Profi din Bariera București.

Sesizarea cititorului, transmisăă conducerii lanțului de magazine Profi:

”Bun venit in magazinul Profi City,mai bine zis "Jeg City"...Asa ne intampina in fiecare seara magazinul Profi din Bariera Bucuresti...Lasand deoparte rafturile intoarse cu fundul in sus care arata ca dupa primul razboi mondial riscam sa ne lasam talpile incaltamintelor pe podeaua "des stearsa" si care ne da impresia ca mergem prin lipici lipăind printre rafturi.A fost ultima oara cand am intrat in acest magazin”