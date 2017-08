Cum i-a rătăcit Raiffaisen Bank cardul unui prahovean. A ajuns la București. UPDATE

Un cititor a sesizat pe adresa redacției experiența negativă cu Raiffaisen Bank atunci când a fost nevoit să-și schimbe cardul care expira la sfârșitul acestei luni. Observatorulph.ro a solicitat conducerii băncii un punct de vedere.

Sesizarea cititorului:

”Mă numesc Mihai Călin și în luna august îmi expira cardul de salariu pe care îl am la Raiffaisen Bank. Sun cu câteva zile în urmă și mi se comunică că totul este ok, cardul a fost emis în data de 10 și că în 3-5 zile lucrătoare va fi disponibil pentru ridicat din agenția care l-a emis, respectiv agenția Raiffaisen din Băicoi.

În momentul de față au trecut 7 zile lucrătoare, iar cardul nici vorbă să ajungă în agenție. Sun din nou și unul dintre operatori îmi spune că a fost o eroare și anume cardul meu a ajuns la altă persoană, undeva în București. După scurt timp sunt sunat din nou și mi se spune că cei de la "Emitere carduri" au uitat să-l expedieze și că acesta este un incident izolat.

Din cauza acestui card a trebuit să amân o plecare în străinătate. Mai mult decât atât cel de la telefon mi-a spus că în momentul de față cardul este pus în plic și direcționat către agenția pe care am solicitat-o eu, respectiv Agenția 1 Ploiești, dar nu se știe când va ajunge, eu efectiv neputând să beneficiez de serviciile pentru care plătesc datorită incompetenței angajaților Raiffaisen.

Aș vrea să cer și eu un punct de vedere reprezentanților băncii cu privire la cazul semnalat și la nerespectarea termenelor din proceduri și de asemenea să mi se comunice și mie când voi avea noul card”.

UPDATE ”Multumesc pentru ajutor, in cele din urma am fost contactat de un reprezentant al bancii si am fost asigurat ca maine voi avea cardul, acum sa vedem ca nu mai am incredere in spusele dumnealor. Sunteti cei mai buni, de cate ori apelez la voi, totul se rezolva ca prin minune . :)” ne-a transmis cititorul după apariția acestui articol.