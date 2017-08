A cumpărat de la un Profi din Ploiești pâine mucegăită. Șefa de magazin a fugit cu marfa expirată

După ce observatorulph.ro a publicat Reclamația unui ploieștean după ce și-a făcut cumpărăturile în Kaufland Sud, o cititoare ne-a trimis o sesizare care vizează magazinul PROFI, din Ploiesti, de pe strada Deltei, colț cu Șoseaua Vestului. Acesta a pus în vânzare pâine mucegăită. Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii lanțului de magazine Profi.

Reclamația cititoarei transmisă și OPC Prahova:

”In urma cumparaturilor efectuate la magazinul Profi din Ploiești, de pe strada Deltei,nr.1 colt cu Soseaua Vestului,nr.26., din data de 17.08.2017, ora 12:49 , acasa am observat ca painea feliata vital Grana Toast pe care am cumparat-o avea mucegai.

Ajunsa inapoi in magazin pentru a cere explicatii , mi-a fost aleasa alta paine si inmanata fara scuze de rigoare sau alte explicatii.

Acolo, am observat ca toata painea din aceasta gama era mucegaita. In momentul in care sefa de magazin a observat ca am remarcat asta, a inceput sa o adune pe toata in cel mai injositor mod si sa fuga cu ea prin magazin.

Abia am reusit sa mai iau doua dintre produsele mucegaite să le și pozez.

In magazin fiind, am sunat la protectia consumatorului, unde mi sa spus ca toti cei 4 angajati care se ocupa cu respectiva inspectie sunt pe teren si nu se poate deplasa nimeni la momentul respectiv pentru a veadea in fapt painea mucegaita.

Doresc sa se ia masuri deoarece este inadmisibil ca oamenii, poate neatenti, in special copiii sa manance asa ceva.

Nu este prima data care observ produse alterate in acelasi magazin.

Rog sa se ia masuri si sa fie sanctionati!

Pentru asta va atasez bonul de cumparaturi , in care am achizitionat painea vitalGrana Classic Toast Alba, precum si poza cu aceasta, dar si cu celelalte doua paini mucegaite pe care am apucat sa le pozez in magazin.

Cu stima,

Ana-Maria T."

Galerie FOTO Pâine mucegăită la Profi