Reclamația unui ploieștean după ce și-a făcut cumpărăturile în Kaufland Sud

Un ploieștean a reclamat pe adresa redacției că un produs cumpărat din magazinul Kaufland din zona de Sud avea un preț mai mic la raft decât cel achitat la casa de marcat.

Este vorba de un produs semnalizat ca fiind în promoție la raft, al cărui preț afișat, de 8,99 de lei s-a transformat la casa de marcat în 11,99 lei.

Sesizarea cititorului:

”De trei zile cumpăr același produs de la Kaufland Sud din Ploiești pentru a le arăta angajaților că este alt preț decât cel la raft și mi se spune că am greșit eu. Astăzi am și făcut poze pe care vi le trimit ca să le demonstrez că eu am dreptate. Când a venit șefa de departament și i-am arătat imaginile mi-a spus că îmi returnează diferența, apoi a țipat la mine să șterg fotografiile. Apoi a chemat paza, comunicându-mi că dacă nu șterg dovezile voi primi interdicție în magazin”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere reprezentanților lanțului de magazine Kaufland.

Prețul achitat la casa de marcat 11,99 lei

Prețul de la raft: 8,99 lei

VIDEO Discuția parțială purtată de client cu reprezentanții Kaufland