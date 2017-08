O călătorie cu trenul pe ruta Oradea-Mangalia durează 22 ore

Un tren care a plecat aseară din Oradea la ora 19:32 va ajunge la Mangalia diseară cel mai devreme la ora 17:00, având o întârziere de peste cinci ore. Un avion parcurge distanța București-Tokyo, cu o escală în Danemarca, în 14 ore.

Trenul IR 1932 a plecat miercuri la ora 19.12 din Oradea in calatoria sa de 917 km catre Mangalia, via Bucuresti. Cinci ore mai tarziu, la Teius, avea doar 12 minute intarziere, insa la Sighisoara a ajuns cu doua ore si jumatate intarziere din cauza lucrarilor care se fac de ani buni in zona.



Din Brasov a plecat cu doua ore si 21 de minute intarziere, dar fiindca in zona Darste-Timis s-a stricat locomotiva, intarzierea a ajuns la patru ore. Probabil ca va recupera, insa nu are cum sa fie multe minute, asa ca trenul va ajunge la Mangalia in jurul orei 17.00, cu 22 de ore de la plecarea din Oradea. Viteza medie este de sub 45 km/h, iar un bilet costă 137 de lei.

