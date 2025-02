Paste cu gândaci la magazinul Kaufland Vest din Ploiești

O cititoare a Observatorului Prahovean a avut neplăcuta surpriză să constate că pungile sigilate cu paste, pe care le cumpărase din magazunul Kaufland Vest din Ploiești, erau pline de gândaci. Realizând faptul că era vorba de un lot întreg, ne-a trimis la redacție filmarea cu insectele care circulă printre pastele aflate în punga sigilată.

- Publicitate -

„Aseară, înainte de închiderea market-ului Kaufland Vest, am fost la cumpărături. Când am ajuns acasă pentru a deschide cumpărăturile, să le așez, am luat punga de paste și am văzut inițial un gândăcel. Apoi le-am amestecat puțin și am constatat ca era o familie întreagă, nu doar unul.

Și asta s-a întâmplat cu trei pungi diferite, și sunt convinsă că a fost infestat cu acești gândăcei tot lotul respectiv”, ne-a scris cititoarea.

Reacția Kaufland România

Contactați de Observatorul Prahovean, reprezentanții magazinului au luat măsuri, retrăgând de la raft produsele cu probleme.

- Publicitate -

„Încurajăm clienții să ne semnaleze orice problemă apărută la un produs din magazinele Kaufland, pentru a găsi cea mai bună soluție și a returna contravaloarea.

În acest caz, produsele au fost retrase imediat de la raft și am contactat furnizorul pentru verificări și eventuale măsuri suplimentare.

Ne menținem angajamentul de a oferi o experiență de cumpărături cât mai plăcută”, au transmis reprezentanții Kaufland.