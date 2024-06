Coșmarul prahovenilor care fac naveta cu trenul pe ruta Ploiești-București. ”Sunt întârzieri mari, ne sufocăm în vagoane!”

Mai mulți cititori care folosesc trenul pentru a se deplasa între Ploiești și București ne-au relatat mai multe incidente petrecute, aseară, pe această rută.

Iată câteva dintre mesajele transmise redacției noastre:

”Buna ziua! Vă scriu pentru că nimeni nu raspude! Pe ruta București Nord – Ploiesti Vest, trenul de la 18.15 care ar trebui sa faca 37 de minute pana in Ploiesti are intarziere deja de o ora! Sunt 30+ grade afara si nimeni nu ne zice nimic! Daca suni la cfr este ocupat. Cum este posibil ca in anul 2024 orice tren sa aiba intarziere…la orice ora aceasta ruta de nici 60 de km? In fiecare zi sunt intarzieri de 10-15 minute minimum, dar astazi s-a exagerat! Daca puteti, va rog sa faceti un articol”.

”Buna seara, trenul Regio Calatori RE11028 s-a blocat dupa Buftea si acum in loc sa continue spre Ploiesti-Brasov, il intorc inapoi spre Bucuresti. Nu primim nici o explicatie!”

”Bună ziua! Trenul IRN 472 care trebuia sa fie la 18:53 în Ploiesti, încă este oprit în câmp între Darza și Periș…în caldura…cel mai probabil din cauza unei defecțiuni”.