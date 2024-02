Curg sesizările împotriva Electrica Furnizare. Clienții s-au trezit cu facturi încărcate : ”Am ajuns să plătesc 2,6 lei/kwh!”

După ce Observatorul Prahovean a publicat articolul Electrica Furnizare, acuzată de clienți că le-a încărcat facturile. ”Au estimat un consum mai mare ca să plătim cel mai scump kwh!”, numeroși cititori au reacționat. Cei mai mulți susțin că se află în aceeași situație, aceea de a plăti facturi foarte mari, emise în urma estimării nerealiste a consumului de curent făcute de companie. Este vorba de perioada 1 ianuarie – 15 februarie în care clienții nu au putut comunica indexul contorului din cauza lucrărilor la sistemul informatic, timp în care nici aplicația myelectrica nu a funcționat. Iată câteva dintre sesizările trimise de cititori pe adresa redacției.

”O doamnă suspect de amabilă de la Electrica mi-a spus că a anulat factura, dar m-am trezit cu o alta identică!”

”În data de 17.02.2024, am primit factura cu Nr EF12401122987 cu un consum estimat (index 3790) de 303kw, deși în 16.02.2024 le-am transmis indexul autocitit cu un consum de 247kw (index 3734), aceasta fiind prima zi când s-a putut transmite.

Am fost in audiență, în data de 19.02, iar o doamnă chiar suspect de amabilă a anulat factura și a zis că voi primi o alta, cu indexul raportat de mine. Precizez că am arătat fotografia contorului din acea dimineață care arata un index 3748.

Dar ce să vezi! În 24.02 2024 primesc aceeași factură dar cu alt Nr. EF12402074284/24.02.2024, aceeași perioadă de facturare, același index estimat. Eu, dacă până acum aveam o îndoiala , acum sunt sigură că este intenționat pentru a încasa bani pe un plafon mai mare, de 1.30 le/kwh fata de 0,80 lei/kwh.

Același lucru l-am pățit și în 2023, când operatorul a citit contorul pe data de 18.01.2023, după 40 zile, dar perioada a trecut-o 11.12.2022-11.01.2023 , consumul impartindu-l la 30 zile și normal că plafonul de 0,80 era depășit.

Am făcut sesizări scrise, dar răspunsul a fost robotic,s -a calculat bine. Daca anul trecut nu m-am putut deplasa fiind operata, anul acesta nu vreau sa mai fiu păcălită si ma voi duce la ei cu o noua sesizare”

”Au dublat prețul maxim plafonat de 1.3 lei pe kw la 2.6 lei pe kw!”

”Bună ziua! Vă scriu căci sunt foarte revoltat de cei de la Electrica Furnizare! După ce că ne-au ținut o lună jumate fara posibilitatea de a transmite indexul, ne trimit și niște facturi de să-ți sară inima din piept!

Concret, după ce mi-au trimis în ianuarie un consum estimat de ei de 13598, iar eu am trimis indexul in 16 februarie de 14000, adica un consum de 402 kwh, au găsit ei încă 64 de de kw rătăciți prin anul 2023, au dublat prețul maxim plafonat de 1.3 lei pe kw la 2.6 lei pe kw!

Am impresia că Electrica Furnizare profită de acele lucrări de mentenanță in sistemul de facturare pentru a-și dubla și chiar tripla profiturile, încălcând legea! Aveți atașat capturi cu prețul la kw!”

Electrica Furnizare nu a răspuns până acum solicitării Observatorul Prahovean pentru un punct de vedere.