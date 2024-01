Tupeu bancar. ”Cum își permite Garanti Bank să-și deranjeze clienții cu astfel de mesaje?” – sesizarea unui cititor

Mulți români au cel puțin un credit la bancă, indiferent care este aceasta. Oamenii știu deja cum se desfășoară relația celor care au credite cu băncile, fiind mii de procese în derulare din cauza neregulilor apărute de-a lungul timpului.

Modificările contractelor semnate inițial sunt la ordinea zilei, fiind de cele mai multe ori stabilite unilateral de bănci. Evident, astfel de modificări nu sunt niciodată în favoarea clienților, iar deciziile par a fi acoperite de tot felul de clauze scrise cu litere de o șchioapă sau clauze cu formulări pe care puțini le-au înțeles în momentul semnării.

Astfel clauze prin care se permite teoretic modificarea dobânzilor s-au dovedit ilegale, fapt pentru care mulți clienți au câștigat în instanțe și banii încasați ilegal le-au fost returnați, revenindu-se la dobânzile inițiale. Alții au pierdut…

Comunicarea cu unele bănci este extrem de greoaie. Doar când trimite ”oferte” banca este extrem de comunicativă, nu însă și când trebuie să ofere răspunsuri, să explice cum au fost făcute modificări fără măcar să își înștiințeze clienții.

Astfel de nereguli sunt sesizate frecvent la ANPC, instituție care a înființat și un departament special dedicat sectorului bancar. În primă fază, clienții s-au arătat circumspecți în privința felului în care va acționa ANPC, însă de-a lungul timpului au observat că deciziile pot fi și în favoarea clienților, iar băncile sunt sancționate cu amenzi și se dispune și revenirea în cadrul legal.

Desigur, băncile sancționate contestă în instanță sancțiunile, prelungind astfel perioada în care sunt obligate să se conformeze deciziilor ANPC.

Sunt și clienți care invocă nu doar modificarea abuzivă a unor dobânzi, ci și modul lipsit de respect în comunicare din partea unor bănci care își permit să își deranjeze clienții când nu este cazul. O astfel de sesizare este cea a unui client al Garanti Bank

”Bună ziua! Doresc să vă semnalez un aspect deranjant pentru mine și sunt convins că și pentru alți clienți ai Garanti Bank. Sunt client al acestei bănci, de nevoie, nu de voie. Semnasem contactul de creditare cu GE Money, însă americanii au vândut banca turcilor de la Garanti Bank. Mi-au preluat contractele (am avut două). Cu GE nu am avut niciodată probleme, comunicarea cu ei fiind întotdeauna corectă. Îmi vedeam de treabă și îmi plăteam ratele la timp, iar ei aveau decența să nu mă deranjeze.

De treabă îmi văd și acum, plătesc ratele, dar în fiecare lună primesc mesaje așa cum vedeți și în captura foto: ”Va reamintim ca plata ratei dvs. de xxx RON va fi scadenta in 4 zile. Va rugam sa va asigurati ca aveti fonduri suficiente in cont pt plata ratei.

Va reamintim ca plata ratei dvs. de xxx EUR va fi scadenta in 6 zile. Va rugam sa va asigurati ca aveti fonduri suficiente in cont pt plata ratei.”

Inițial trimiteau astfel de mesaje cu 2-3 zile înainte de scadență, deși nu le-am cerut niciodată să îmi amintească, știind foarte bine ce și când am de plătit. Apoi, tupeul lor a mers mai departe, acum primind mesaje cu o săptămână înainte. În stilul ăsta mă aștept ca după ce îmi plătesc ratele lunare să primesc imediat vreun mesaj de felul… ”Nu te bucura! Peste o lună ai iar să ne dai bani! Pregătește-te!”

Mă întreb cum ar fi ca de peste tot, de pe unde avem de plătit, să primim astfel de mesaje? Să ne trimită și Electrica și Distrigazul și Dumnezeu știe cine mai încasează lunar de la noi. Bine că alții au decența să își respecte clienții.

Este normal să fiu notificat dacă am întârziat, dacă am depășit data scadentă. Este firesc să plătesc penalități pentru întârzieri, să fiu executat dacă refuz să plătesc, dar nu să fiu hăituit cu astfel de mesaje, când nu este cazul. Nu știu dacă și alte bănci își permit să fie la fel de lipsite de bun simț, la fel de agresive în relația cu clienții lor, eu sesizând doar felul în care procedează Garanti.

I-am dat în judecată pentru dobânzi abuzive și alte aspecte pe care le-am considerat ilegale. Am și câștigat definitiv un proces cu ei, restituindu-mi banii încasați abuziv. Mulți mi-au spus că nu am nicio șansă în fața unei bănci, dar am avut încredere că se face dreptate și s-a făcut. Și mai știu că sunt multe astfel de cazuri tranșate în favoarea clienților care au înțeles că au dreptate și că nu trebuie să se lase înșelați.

Nu sunt nici pe departe procesoman, dar voi continua și cu alte sesizări în instanță, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi să faceți acolo unde considerați că sunteți nedreptățiți și aveți argumente bazate pe lege, însă, până atunci, am ținut să fac publică sesizarea aceasta pentru a nu mai permite astfel de abordări lipsite de respect față de clienți.

Dacă simțim nevoia și nu știm să ne organizăm plățile, facem noi o solicitare de a fi notificați. Dacă nu, atunci să își vadă de treaba lor, să nu ne mai agreseze, să încaseze la timp și să acționeze în consecință doar dacă ”uităm” să ne plătim ratele.”