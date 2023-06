„Mi-au venit colete mai repede de pe Aliexpress decât de pe eMag”. Pățania unei ploieștence care și-a așteptat comanda două săptămâni

Sunt perioade în an când firmele de curierat nu fac față livrărilor, cum ar fi de Crăciun sau de Paște și așa apar întârzieri în primirea pachetelor comandate. Ce ne facem însă în perioadele care, în mod tradițional, nu sunt aglomerate? O ploieșteancă ne-a relatat pe adresa redacției o experiență neplăcută pe care a avut-o cu eMag. O comandă plasată încă de pe 13 iunie nu a ajuns nici până în prezent, femeia solicitând, într-un final, returnarea banilor.

Ce i-a stârnit indignarea, după cum susține, este modul în care a interacționat cu eMag pentru remedierea acestei situații, prin intermediul paginii oficiale de Facebook: „parcă e gândit să ia la mișto clienții”.

Scrisoarea cititorului

„Totul a început pe 13 iunie când am găsit pe eMag un spray de curățare a sistemului de climatizare auto. Nu e prima dată când comand de pe eMag, știu de obicei la ce să mă aștept, nu mă pot declara nemulțumită de serviciilor. Până la această experiență, din păcate.

Situația în care am fost pusă în ultimele două săptămâni mi se pare de-a dreptul penibilă și umilitoare.

După ce am comandat produsul respectiv și după ce a fost depășită estimarea de livrare am constatat că spray-ul respectiv l-am cumpărat, de fapt, de la un partener din Grecia.

Îmi asum faptul că nu am fost suficient de atentă încât să verific cine și de unde este vânzătorul încă dinaintea plasării comenzii, însă tot nu mi se pare normal timpul de așteptare.

M-am interesat periodic de soarta lui și a banilor mei, chiar dacă plata o efectuasem cu un voucher, pentru că eMag nu dă doi bani pe satisfacția clienților.

Așa am ajuns să interacționez cu magazinul prin intermediul chat-ului de la Facebook. Parcă e gândit să ia la mișto clienții, pe banii lor. Printre răspunsuri generate automat și emoticoane am reușit cu greu să obțin „urgentarea rezolvării situației” însă nimic mai mult.

Astăzi le-am scris din nou în speranța să aflu vești pentru că am nevoie de produsul comandat. Vă spun sincer, mi-au venit colete mai repede de pe Aliexepres, din China, decât acest colet din Grecia.

Într-un final am solicitat returnarea banilor sub forma de voucher, pentru că tot ce am putut să obțin au fost amânări.

Nu uitați să verificați singuri partenerii eMag înainte să comandați. Pentru că eMag nu o face, sau dacă o face, nu îi interesează să verifice și criteriile care urmăresc mulțumirea propriilor clienți.

Cât despre firma Sameday care ar fi trebuit să livreze produsul aș vrea să le sugerez să-și schimbe numele: Sameday, but not the same year.”