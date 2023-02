Prețurile atrăgătoare pentru piese și accesorii auto pot fi momeli pentru țepe. Ce să nu faci, chiar dacă ofertele sunt foarte tentante

Nevoia sau pasiunea alimentează constant cererea de pe piața pieselor și accesoriilor auto. De aici apare și tentația unora de a înșela potențialii clienți, cărora le pot cere sume în avans, apoi dispar aparent fără urmă.

Și spunem ”aparent fără urmă” pentru că în realitate țeparii sunt foarte ușor de depistat, chiar dacă își fac conturi false. Întotdeauna lasă urme, atât timp cât utilizează internetul.

Important este să nu ajungeți în situația de a fi înșelați, pentru ca mai apoi să fiți nevoiți să sesizați fapta la poliție și să așteptați rezolvarea cazului. Nu întotdeauna vă recuperați banii, mulți dintre autorii prinși fiind insolvabili.

Sunt naivi care încă mai cred în chilipiruri și visează la ”afacerile vieții”

Vom exemplifica printr-un caz sesizat de un cititor, fericit că a găsit un set de jante auto, care second costă între 800 și 1000 de euro, iar în anunțul pe care îl văzuse prețul era de 300 de euro.

Păgubit: ”Am contactat persoana prin mesagerie. Am vrut să mă asigur că jantele nu sunt fake (n.r. – replici ale mărcii originale) și că sunt în stare bună. Pozele păreau reale, făcute într-un garaj. Ba chiar mi-am propus să îmi încerc norocul și să mai negociez. A acceptat suspect de rapid o ofertă de 250 de euro, însă cu o condiție: să plătesc în avans 100 de euro și transportul, pentru că vrea să se asigure că sunt om serios și nu refuz preluarea coletelor și achitarea prețului la primirea jantelor.

Am zis că fac o afacere, mai ales că urmăream de multă vreme acel model de jante și cel mai mic preț la care le văzusem era de 500 de euro, însă nu arătau deloc îngrijite. În fine, după ceva parlamentări cu vânzătorul, a acceptat să îi trimit un avans de 50 de euro și contravaloarea transportului. Mi-a spus că preferă plata prin poștă, pentru că nu are cont bancar și oricum el nu e dispus să plătească tot felul de comisioane escrocilor de la bănci. Om serios și calculat, ce să zic…

După ce am trimis banii, am revenit acasă și am mai intrat o dată pe anunț, să mai văd ”bijuteriile” mult visate. Anunțul dispăruse. Zic… probabil l-a șters, pentru că oferta nu mai era valabilă. Doar plătisem eu avansul. M-am uitat pe contul lui și am văzut și alte anunțuri, la fel de tentante, cu prețuri sub jumătate din cele de pe piață. Am încercat să îl contactez iar, să mai iau ceva de la el, dacă tot făcusem o asemenea afacere bună. Între timp mă blocase și am realizat că e țeapă.

Am tot sperat că poate primesc mesaj de la curier, că se face livrarea, să nu mă comport ca lovit de paranoia. Nu s-a întâmplat. Acum mă gândesc dacă să sesizez poliția, nu de alta, dar parcă e mai mare bătaia de cap pentru 50 de euro plus transportul achitat. M-am hotărât totuși să o fac, măcar pentru a-i tăia elanul de a mai țepui și pe alții. Aici nu mai e vorba despre banii mei, țeapa luată nereprezentând o pagubă semnificativă, ci despre mesajul pe care zic că merită să-l dau: Nu fiți proști, cum recunosc că am fost eu! Nu există astfel de chilipiruri, ci doar naivi care mușcă momeala!”