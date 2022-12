ANCOM – Proiectul care va reglementa drepturile clienților care se portează de la o companie de telefonie la alta. Ce penalități sunt prevăzute pentru operatori

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a publicat spre consultare două proiecte de decizie pentru reglementarea unor aspecte din domeniul resurselor de numerotație și din domeniul portabilității numerelor.

Revizuirea reglementarilor secundare aferente administrarii si gestionarii resurselor de numerotatie si portabilitatii numerelor este necesara pentru corelarea cu dispozitiile legale primare ca urmare a adoptarii Legii nr. 198/2022 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul comunicatiilor electronice si pentru stabilirea unor masuri de facilitare a dezvoltarii retelelor de comunicatii electronice.

Despăgubiri propuse: 10 lei/zi pentru abonații de telefonie mobilă și 5 lei/zi pentru prepay și telefonie fixă

Proiectul de decizie supus consultării prevede că despăgubirile trebuie acordate corespunzător cu numărul de zile de întârziere a realizării portării sau de întrerupere a serviciului, dacă acestea sunt mai mari de o zi lucrătoare, sau, în cazul portării fără acordul utilizatorului, cu numărul de zile în care numărul portat nu a fost activ în rețeaua furnizorului donor.

Despăgubirea trebuie acordată pentru fiecare număr pentru care s-au manifestat situațiile respective

Este oportună o anumită corelare a valorii despăgubirii cu venitul mediu lunar obținut de către furnizori pe piața cu amănuntul din telefonia fixă sau mobilă.

Valoarea despăgubirii stabilită pentru o zi reprezintă aproximativ 30% din venitul mediu lunar, la nivelul anului 2021, pentru fiecare categorie de servicii: telefonie mobilă pe bază de abonament (valoare despăgubire: 10 lei/zi), telefonie mobilă pe bază de cartelă preplătită (valoare despăgubire: 5 lei/zi), telefonie fixă (valoare despăgubire: 5 lei/zi).

„Păstrând raportul venitului mediu lunar, atât între servicii mobile și servicii fixe, cât și între abonamente și cartele, la fel și despăgubirea/zi stabilită în cazul serviciilor mobile furnizate pe bază de abonamente este dublă față de cea stabilită în cazul cartelelor preplătite și în cazul serviciilor fixe”, se arată în nota de fundamentare la proiectul ANCOM.

În ce condiții se aplică despăgubirile

Despăgubirea va fi solicitată furnizorului la care se portează numărul, care este responsabil pentru derularea procesului de portare.

Reglementarea ANCOM stabilește condițiile în care acesta este obligat să plătească:

a) portarea s-a realizat după expirarea termenului de o zi lucrătoare de la data convenită pentru portare;

b) întreruperea serviciului de comunicații electronice în timpul procesului de portare a depășit o zi lucrătoare. Plata despăgubirilor se face din ziua comunicată abonatului de către furnizorul acceptor pentru realizarea portării, aferentă primului caz de portare validat dintr-un proces de portare.

Situația în care portarea se face fără acordul abonatului

Despăgubirea va fi plătită de furnizorul de la care se mută numărul în procesul de portare nesolicitat de abonat. Furnizorii pot stabili, în contractele de furnizare a serviciilor de comunicații, ca despăgubirile totale acordate să fie, în toate cazurile, plafonate la:

a) valoarea întreagă, fără reduceri, pe 6 luni, a abonamentului de care beneficiază abonatul la data realizării portării, indiferent de câte numere sunt incluse în abonament;

b) 100 de lei pentru fiecare cartelă preplătită. În cazul în care serviciile de comunicații se vând într-un pachet, împreună cu alte servicii sau cu terminale, valoarea abonamentului corespunde prețului aplicat vânzării separate a serviciilor de comunicații, dacă acesta este disponibil, sau, în caz contrar, prețul aplicat vânzării separate a unor servicii având aceleași caracteristici.

Cum se plătesc despăgubirile de către ANCOM

Despăgubirile se acordă în termen de cel mult 60 de zile de la data la care furnizorul de telefonie a primit cererea abonatului îndreptățit. Aceasta dacă, prin contractul încheiat nu sunt prevăzute alte termene sau acordarea lor eșalonată. Perioada de eșalonare nu poate fi mai mare de un an.

Despăgubirile pot fi acordate sub formă de reducere, inclusă în factură, în cazul serviciilor pe bază de abonament, sau sub formă de credit, în cazul serviciilor cu plata în avans. Dacă abonamentul se închide, în termen de cel mult 60 de zile de la data încetării contractului, furnizorul efectuează plata despăgubirilor rămase.

Proiectul Deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul resurselor de numerotatie si Proiectul Deciziei Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pentru stabilirea regulilor de acordare a unor despagubiri abonatilor afectati de nerespectarea obligatiilor legale privitoare la portabilitatea numerelor, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul portabilitatii numerelor pot fi consultate aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 16.01.2023, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), prin intermediul Registraturii online sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii.

Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.ro.