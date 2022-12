Un cunoscut procuror a fost la un pas de moarte după ce a mâncat pește stricat la Cherhanaua Moessia din Vadu

Renumitul procuror Teodor Niţă, din Constanţa, a ajuns în stare gravă la spital după ce a consumat pește stricat la Cherhanaua Moessia din Vadu.

Niță a suferit un șoc anafilactic și a fost salvat de medicii spitalului județean din Constanța.

”M-am dus să mănânc ca un om civilizat, într-un loc plin de reclame. Mâncarea era ciudată. Eu şi familia mea am mâncat. Eu la grătar, ei fiert. D-asta ei au scăpat mai uşor. N-am ajuns la maşină şi mi s-a umflat gâtul, n-am putut să mai respir. Am fost ţinut în viaţă până m-a preluat salvarea. Am avut şoc anafilactic. Asta înseamnă otrăvire. Am fost efectiv otrăvit. Am avut o şansă, poate erau copii, femei gravide, care n-ar fi rezistat la aşa ceva”, a declarat procurorul Niță la Antena 1.

În urma incidentului inspectorii ANPC au demarat un control în urma căruia au constat că toată carnea de pește și fructe de mare, peste o tonă de produse, era expirată.

În plus, condițiile în care era preparată mâncarea erau mizerabile.

Patronul localului a fost amendat cu 10.000 de lei, iar activitatea a fost interzisă.

”Este un incident care a avut loc pe fondul unui sezon slab. Aprovizionarea începutului de sezon a fost sub vânzările estimate. S-au creat nişte stocuri, care urmau să fie dispuse spre distrugere”, a declarat Denis Stămătescu, proprietarul cherhanalei, potrivit sursei citate.