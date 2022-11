Ce am pățit după ce am cumpărat un televizor de pe eMAG.ro. Mare atenție la cine vă emite factura!

Recent, am avut nevoie pentru birou de un display pe care să-l montăm în poziție verticală și care să funcționeze în formatul portrait. După un research de câteva zile, am găsit modelul potrivit de TV și l-am comandat de pe site-ul eMAG.ro, însă, din momentul în care a sosit produsul, a urmat o perioadă plină cu „surprize” de proporții.

Totul a început în luna Septembrie, când am comandat de pe eMAG.ro un Televizor Samsung The Frame, 138 cm, Smart, 4K Ultra HD, QLED la pachet cu un suport de tip stand pentru el. Ambele produse figurau ca fiind vândute de eMAG, fiind și motivul principal pentru care le-am achiziționat împreună.

Seria de surprize neplăcute a început în momentul în care au ajuns produsele la destinație. Pe lângă faptul că cel de-al doilea ne-a fost livrat de eMAG iar televizorul avea factură emisă de o altă firmă, Rombiz Impex SRL, în momentul în care am instalat TV-ul în poziție verticală (conform specificațiilor produsului și manualului de utilizare), am constat cu stupoare că imaginea este afișată tot în modul landscape, indiferent de setările făcute. Am zis că e doar un mic ghinion, care poate fi reparat cu ușurință.

Modelul Samsung The Frame are funcția potrait doar în varianta 2022, dar pe emag,ro nu apărea această informație

Am sunat la serviciul de asistență a Samsung România și am cerut indicații suplimentare, gândindu-ne că poate am omis noi din pașii de instalare.

După circa o jumătate de oră de așteptat în telefon pentru ca operatorii să se lămurească și ei, ne-au comunicat că singura explicație pentru care imaginea nu se rotește în modul portrait ar putea fi că modelul de televizor este varianta 2021, nu 2022, informația nefiind precizată în specificațiile și descrierea produsului și ne-au sfătuit să ne adresăm celor de la care am cumpărat.

Partenerul ROMBIZ refuză returul dacă produsul este desigilat

Primul pas a fost să sunăm la numărul de telefon de pe factură, însă fără răspuns. Am contactat pe email compania care ne-a emis factura, am explicat problema și am cerut rezolvarea situației. Inițial, aceștia ne-au solicitat link-ul produsului (https://www.emag.ro/televizor-samsung-tablou-qled-the-frame-55ls03a-138-cm-smart-4k-ultra-hd-clasa-g-qe55ls03aauxxh/pd/DKDPWJMBM/) și dovada că acesta are funcția de autorotate.

Le-am prezentat cele solicitate și a urmat un schimb de emailuri în care compania încerca să ne explice că noi am comandat un produs care are un cod intern diferit și că nu ne poate returna banii, deși noi n-am solicitat niciodată așa ceva ci doar schimbarea produsului cu cel corect.

Discuțiile pe email cu reprezentanții companiei s-au finalizat în momentul în care au refuzat să înlocuiască produsul cu cel conform specificațiilor și ne-au transmis că nu vor accepta nici măcar returul produsului pe motiv că a fost desigilat. I-am întrebat cum am fi putut să ne dăm seama că produsul nu are funcția cerută, dacă nu îl puneam în funcțiune, desigilându-l. Nu am primit răspuns.

Taxă de aducere la conformitate de 20% pentru un retur

Deoarece, în momentul în care am plasat comanda, pe site-ul eMAG.ro produsul era vândut de către eMAG, lucru care ne-ar fi permis returnarea produsului, am solicitat clarificări de la reprezentanții marketplace-ului.

Aceștia ne-au comunicat că produsul care a ajuns la noi este modelul 2021 și că doar modelul 2022 are această funcție. Au mai specificat că au luat legătura cu „partenerul lor”, că acesta nu mai are produsul pe care noi îl doream și că acceptă returul doar cu aplicarea „taxei de aducere la conformitate de 20%”.

Le-am explicat că nu este normal un astfel de comportament în platforma gestionată de ei și, mai mult, nu este normal ca, în momentul în care comanzi un produs vândut și livrat de eMAG să te trezești că achiziționezi produsul de la un alt „partener”.

Pentru a rezolva situația, eMAG s-a oferit să suporte ei „deranjul” cerut de partener, virând sub forma unui voucher sau în cont suma reprezentând 20% din valoarea TV-ului, însă, după cum era de așteptat, prețul TV-ului de care aveam noi nevoie era deja altul deoarece au trecut câteva săptămâni de la achiziție.

Concluzia: acordați o mare atenție când comandați de pe eMAG, mai ales că se apropie Black Friday 2022!