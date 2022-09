Clienții Electrica Furnizare nu își pot plăti facturile din contul de client. Site-ul myElectrica nu funcționează

Mai mulți cititori ai Observatorul Prahovean ne-au semnalat marți dimineață că nu-și pot plăti facturile la electricitate, fiind abonați ai Electrica Furnizare.

Oamenii susțin că site-ul myelectrica.ro, unde vizualizează facturile, transmit indexul și de unde fac și plățile aferente, nu funcționează.

„Bună ziua. Știe cineva de ce nu funcționează site-ul myelectrica.ro? Cum pot plăti facturile dacă platforma nu funcționează? Nici măcar factura fizică nu o am, ca să mă pot duce la un paypoint și să o plătesc cash”, susține unul din cititorii noștri.

La ora publicării acestui articol (11.15), site-ul este catalogat drept nesigur de către browsere din cauza expirării certificatului de securitate (SSL):

”A secure connection to myelectrica.ro cannot be established.

When you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site’s identity can’t be verified.”

Observatorul Prahovean a solicitat un punct de vedere reprezentanților Electrica Furnizare pe această temă, punct de vedere pe care îl vom publica imediat ce ne va fi remis.