Control masiv al comisarilor ANPC în Prahova. Ce nereguli au găsit [VIDEO]

ANPC a aplicat amenzi de peste 900.000 lei operatorilor economici din Regiunea Sud Muntenia – Ploiești. Printre unitățile amendate se numără magazine alimentare, depozite, spații de cazare și firme de transport persoane. VIDEO la finalul textului.

Parte a campaniei ”Caravana Consumatorilor” – acțiune menită să alinieze abordarea în control a comisarilor Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, în întreaga țară – s-au derulat ample acțiuni de control, în perioada 7-8.09.2022, în Ploiești și Câmpina.

Operatorii economici verificati au fost:

DAPEKOS CHARA SRL, DON CHAN SHEN SRL, AUTOGARA COM SRL, MEGA PARTY DISTRIBUTION SRL, DIANA PA SRL, ELIRO SRL, DORDIN COM SRL, PATISERIA ADRIAN PRV SRL, MERBETEX CONCEPT SRL, CARION SRL, CARPATIN SRL, VOIPAN SOL SRL, SALSAG IMPEX SRL, SEVDA IMPEX SRL, NICODAN BULK RETAIL, BOGMAD TRADING & DISTRIBUTION, RESTAURANT BON APETIT SRL, FILSAM PROD SRL, SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE SI GOSPODARIRE A PIETEI CENTRALE AGROALIMENTARE CAMPINA , MARIBO PROD CARM, ELLIBESTGOLD SRL, REVIVER COM SRL, ABATORUL PERIS SA, AMPRIX SRL, RIVER COM, STANGA CEZAR II, GABI, TUDOR INTERPREST SRL, MEGA PARTY DISTRIBUTION, DANULETIU V ICAN II, NALDO IMPEX SRL, MIMI BB STORE SRL, LOREVAL SUCREE SRL, CARION SRL BALIF, TOADER I MARIA II, GET ANI IMPEX SRL, PAULY PAULA&SAMY, ABATORUL PERIS SA CAMPINA, GET ANI IMPEX SRL, RAI CONCEPT FOR YOU SRL, CORSTEF MARKET SRL, RIDVAN STYLE SRL, COSMIDIA FRUCT IMPEX SRL, SANDILIANO FASHION SRL, LAVIPET SRL, ALDOMO COM SRL, TOKY TEXTIL FASHION SRL, ONICEL 2 CO MAGAZIN DIVERSE SRL, GLORY MAGIC IMPEX SRL, ICOVANS PROD IMPEX SRL, GEROX MODA SRL, ZIAN COMFRUCT, 4 SISTERS BOUTIQUE SRL, KARMA ACTIV DÉCOR SRL, II STANGA GABRIELA, SERPO PROD IMPEX, II STANGA CEZAR, GET ANI IMPEX SRL, RAI CONCEPT FOR YOU SRL, SICOVANS PROD SRL, GEROX MODA, ONICEL AND CO, GET ANI IMPEX SRL, PAUL Y PAULA&SAMY SRL, GLORY MAGIC IMPEX SRL, CRIO SRL, SUPERMARKET LA COCOȘ SRL, LAMAR STAR SRL, K & D LONDON ENTERMENT SRL (Restaurant Sky Paulesti). Actiunile de control s-au desfasurat in complexul comercial Balif, Serpo, Piata Cocoș, Autogara Câmpina, Piața Câmpina, Hotel Restaurant Sky Paulesti, magazine chinezesti.

Dintre cele mai importante abateri constatate, amintim:

 comercializarea unor produse alimentare cu termenul de valabilitate ilizibil sau depășit

 utilizarea unor camere frigorifice neigenizate corespunzător, cu rafturi metalice ruginite, cu pereți cu tencuiala sau zugrăveala exfoliată

 comercializarea unor produse preparate și semipreparate fără a avea menționată data preparării,

 utilizarea, în blocul alimentar, a unor aparate și ustensile neigienizate, depreciate, cu rugină

 utilizarea unor echipamente de gătire (cuptor de copt, cuvă de fierbere, tăvile de coacere) neigenizate, cu strat gros arsură

 existența unor pardoseali neigenizate,cu plinte deslipite,

 depozitarea materiilor prime în locuri nepotrivite (ex: faină depozitată în spațiul de preparare)

 utilizarea unor cântare fără verificare metrologică

 utilizarea uleiului de prăjire cu culoare modificată,

 necompletarea graficului pentru schimbul uleiului

 utilizarea unor vitrine frigorifice insalubre (cu gheață în exces, rame murdare, rugină, praf și insecte)

 paviment neigienizat, tapiteria scaunelor din dotare rupta, pe exterior necesita lucrari de intretinere, igienizare (suprafete mari de vopsea lavabila exfoliata), grupuri sanitare insalubre, pavimentele de la intrarea in sala de asteptare prezinta placi de gresie sparta.

Din cele 15 autobuze si microbuze verificate, un numar de 6 autobuze si microbuze au prezentat deficiente, in sensul ca tapiteria scaunelor era murdara, tocita, linoleul de pe pardoseala rupt, existand pericol de accidente, caloriferele din dotarea mijloacelor de transport neigienizate, rupte, usa spate microbuz legata cu sarma, neigienizate prezentand la colturi noroi, plafoane murdar cu depuneri de mazga. Nu s-a putut prezenta graficul cu evidenta igienizarii microbuzelor.

 sala de asteptare situata in autogara Ave Diana Campina prezinta neconformitati privind stare de igiena, paviment deteriorat prin exfolieri de vopsea

 microbuz – conditii igienice necorespunzatoare, tapiterie murdara, paviment cu portiuni rupte, zone de rugina, guri ventilatie cu depuneri de praf, chedere rupte

 gresie deteriorata, portiuni sparte, neigienizata, pereti neigienizati, agregate frigorifice cu aspect degradat, urme de rugina, ventilatoarele pline de praf, mizerie, rugina – piata Campina

 produse lactate fara eticheta si elemente de identificare, produse depozitate pe paviment si agregate neigienizate

 carne și produse din carne pe a caror eticheta producătorul menționa ” a se consuma în 48 de ore de la deschidere ” operatorul economic nu avea menționată data deschiderii, astfel neputând fi stabilita încadrarea în perioada de valabilitate

 vitrina frigorifica asistata cu zone de condens, rugina si sange,neigienizate nu se respecta temperatira de pastrare a produselor, lipsa informatii la prod comercializate

 gresie deteriorata, portiuni sparte, neigienizata, pereti neigienizati, agregate frigorifice cu aspect degradat, urme de rugina, ventilatoarele pline de praf, mizerie, rugina

 lipsa etichete elemente de informare burgeri, cuptor pizza neigienizat, cu tavi ruginite, depuneri de resturi alimentare, lista meniu fara ingredientele alergene

 informare incompleta consumatori in listele meniu privind alergeni,materii prime congelate si coloranți alimentari care pot afecta atenția copiilor

 prestare de servicii alimentare care pot afecta starea de sanitate (spatii frigorifice si sisteme de ventilație aferente impirificate, cu zone ruginite, chedere rupte), vase de preparare degradate, suprafețe discontinue ale meselor de lucru, materii prime congelate exipirate sau cu modificări organoleptice.

 utilizare de produse si proceduri nesigure (carne, peste, fructe de mare fara etichete) decongelare la temperatura ambientala, componente ale produselor finite menținute separate (paste si carne pentru ciorbe), utilizarea de ambalaje de transport ale unor sortimente de branza ca recipienții pt diverse semipreparate, lipsa buletin de analiza privind salubritatea cuburilor de gheata folosite la răcirea băuturilor

 prestări servicii nealimentare nesigure:

camere(2) cu ventilator murdar,praf,pânza de păianjen,tapet dezlipit,fire de par unam,marmura deteriorata in zona cazii de baie

sala de Spa cu tavan cu infiltrații, nemarcarea adâncimii apei

Coafor: Lipsa registru igienizare, lipsa durata operațiuni, ustensile neigienizate cu fire de par

Sala Fitness: Lipsa informare privind utilizare aparatelor

Receptie: Țările in moneda euro si nu in Lei

Locul de joaca: Topogan cu margine tăioasă in zona de coborâre, lanțuri ruginite la leagăne