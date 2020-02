Incident în Kaufland Ploiești Vest. ”Mirosea groaznic, a hazna!”. Reacția magazinului

O ploieșteancă a reclamat un incident petrecut săptămâna trecută la magazinul Kaufland Vest din Ploiești: refularea canalizării la raionul de alimente neambalate. Reprezentanții lanțului de magazine Kaufland susțin că situația a fost remediată, iar produsele alimentare nu au fost în niciun fel afectate.

Sesizarea cititoarei:

”Am fost sâmbăta trecută la Kaufland Ploiești Vest și încă de la intrarea în magazin m-a izbit un miros greu de fecale. Știind că WC-urile sunt la intrare m-am gândit că poate au uitat să spele pe acolo. Dar... surpriză! Cu cât mă apropiam de raionul de măsline, brânză, carne cu atât mirosea mai tare a hazna. Am întrebat o doamnă de la pază ce se întâmplă si mi-a spus că s-a înfundat canalizarea raionului și a refulat în magazin. În ciuda acestei probleme, raionul respectiv era deschis, chiar dacă vorbim de produse alimentare neambalate! Am cerut registrul de reclamații, dar mi s-a spus că așa ceva nu există, apoi am cerut să vorbesc cu un responsabil. A venit șeful de tură, care mi-a spus că știe de problemă și că se va rezolva, însă întreb și eu autoritățile, inclusiv DSP, ce facem cu riscul de contaminare a alimentelor?”

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții Kaufland au transmis următorul punct de vedere:

În urma verificărilor, vă confirmăm că situația petrecută sâmbătă, pe 01.02.2020, în magazinul Kaufland din Ploiești, Șos. Vestului, a fost remediată în totalitate, în aceeași zi. Vrem să ne asigurăm clienții că zona a fost imediat izolată pentru igienizare completă, iar produsele nu au fost în niciun fel afectate. Reamintim că igiena și siguranța alimentelor reprezintă o prioritate pentru compania noastră.