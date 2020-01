Ce a pățit un ploieștean la Ikea Băneasa. ”Dacă ați rătăcit cardul de retur, ați pierdut banii!” Reacția companiei

Dacă ai pierdut cardul retur emis de Ikea, reprezentând contravaloarea unui produs returnat, rămâi fără bani! Asta a pățit un ploieștean, care s-a trezit că nu mai are acces la banii din contul său de card Ikea.

Sesizarea cititorului:

"In calitatea de client al magazinului IKEA, persoana juridica, am achizitionat un produs in data de 06.10.2018 (canapea - valoare cu transport 4637 lei) pe care l-am returnat in data de 22.10.2018. Contravaloarea returului a fost facuta prin intermediul unui card de retur. Suma de pe acest card urma sa fie cheltuita de noi ca si client in magazinele IKEA in decurs de 3 ani.

Din pacate, am ratacit cardul si un reprezentant al firmei s-a prezentat in magazinul IKEA Baneasa la data de 10.01.2020 pentru a solicita informatii suplimentare care sa-l ajute sa reintre in posesia dreptului de a-si accesa fondurile de pe acest card. Mentionez ca am incercat sa obtinem informatiile privind aceasta situatie si telefonic si prin pop-up-ul de contact de pe site, fara nici un rezultat.

Am fost instiintati la biroul Retur ca nu avem nici o posibilitate sa ne recuperam aceasta suma.

Inutil sa va explic ca fiind banii unei societati comerciale, nu puteti bloca aceasta suma, cu sau fara card, ea fiind inregistrata in atat in contabilitatea IKEA, cat si a firmei respective. Solicitam gasirea unei solutii in aceasta situatie din partea IKEA."

La solicitarea observatorulph.ro, reprezentanții companiei au transmis următorul punct de vedere:

"Nouă, celor de la IKEA ne pasă de clienții noștri și tratăm cu responsabilitate și atenție fiecare sesizare din partea acestora. Dorința noastră este să oferim tuturor o experiență de shopping fericită și completă la IKEA. Sesizarea cititorului dvs. a fost deja trimisă departamentului nostru de Relații Clienți. Vom reveni cu o soluție în cel mai scurt timp posibil, aceasta urmând să fie comunicată în mod direct clientului nostru. "