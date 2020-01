Cum mi-am luat țeapă cu un telefon S10 de la Digi Mobil

Sunt client RCS RDS pentru serviciile de televiziune și internet de aproximativ două luni, iar client Digi Mobil, PARȚIAL de o săptămână. După ce am semnat un contract în urma căruia trebuia să primesc un telefon Samsung Galaxy S10 plus 128 GB ”a doua zi prin curier”, am fost nevoit să ridic terminalul personal din depozitul curierului, pe 3 ianuarie acesta având bateria parțial nefuncțională.

Vineri, 20 decembrie am fost de acord cu oferta Digi de a mă porta în rețeaua dumneavoastră cu două numere de telefon. În urma portării am decis și achiziționarea unui terminal Samsung Galaxy S10 plus 128 GB. La data semnării contractului, reprezentata companiei, în speță persoana care mi-a încheiat contractul și care m-a ofertat, m-a asigurat că terminalul îmi va fi livrat prin curier „a doua zi” (sâmbătă). Am acceptat acest lucru precizând că nu ar fi o problemă dacă îl primesc chiar și luni, pe 23 decembrie. Timpul a trecut, iar telefonul nu a ajuns încă la mine, în prezent, la mai bine de o săptămână de la semnarea contractului și acceptarea termenilor și condițiilor, nebenficiind în totalitate de serviciile și produsele achiziționate.

Luni, 23 decembrie, am fost sunat de reprezentat la RCS RDS care mi-a transmis că telefonul îmi va fi livrat vineri, 27 decembrie, motivând că firma de curierat cu care RCS RDS are încheiat un contract în acest sens nu lucrează sau este foarte aglomerată în perioada respectivă. Am acceptat acest compromis, tocmai din dorința de a beneficia de serviciile și produsele Digi (dețin încă un abonament Digi mobil de aproximativ 1 an și am mai colaborat pentru diverse alte servicii în funcție de locațiile la care am domiciliat până în prezent).

Precizez că până la data menționată anterior nu mi-a fost comunicat niciun AWB de către reprezentanții Digi și nici de către partenerii dumneavoastră, Nemo Expres.

Vineri, 27 decembrie, începând cu aproximativ ora 17.00 am sunat în call center, cerând detalii despre telefonul pentru care am semnat în urmă cu o săptămână. Abia atunci mi-a fost comunicat un AWB să pot urmări stadiul comenzii, însă am descoperit SINGUR că telefonul meu se află undeva, într-un depozit, încă din data de 24 decembrie.

Precizez că după prima interacțiune pe care am avut-o în data de 27 decembrie cu reprezentanta RCS RDS, am fost îndrumat către firma „Nema Expres”, denumire repetată de agentul din call center de câteva ori la solicitarea mea.

La scurt timp am revenit din nou în call center și am fost preluat de un alt agent care, după identificarea în baza de date, „m-a pus pe hold” pentru găsirea unei soluții, precizându-mi „să nu închid”, lucru pe care l-am respectat, însă după aproximativ 2 minute de așteptare, mi-a fost închis apelul .

Am revenit din nou în call center, am fost preluat de un alt agent care m-a ascultat însă nu mi-a oferit o soluție la problema mea, doar m-a îndrumat să mă adresez firmei de curierat care ar fi trebuit să-mi onoreze comanda.

Am revenit din nou în call center, iar de această dată operatorul mi-a repetat aceeași „poezie” potrivit căreia „nu e treaba Digi ce face curierul”, „sunt ghinionist”, „noi ne-am spălat pe mâini de obligațiile contractuale”. În urma acestei interacțiuni, la solicitarea mea, mi-a fost comunicat un termen maxim de soluționare a unei astfel de reclamații, respectiv 48 de ore, termen la care s-ar ajunge duminică, 29 decembrie, în jurul orei 18.00.

Chiar dacă am solicitat măcar o explicație demnă de a fi acceptată, și mi-a fost promisă „urgentarea” soluționării reclamației, nici până în prezent nu am primit nici măcar un SMS de la RCS RDS prin care să-și ceară măcar „SCUZE” pentru situația creată.

Precizez pe această cale, așa cum le-am transmis și operatorilor din call center că eu nu am semnat niciun contract cu Nemo Expres pentru furnizarea unor servicii sau produse, ci cu RCS RDS, societate pe care am ales-o ca furnizor în urma unei selecții foarte atente a ofertelor tuturor providerilor de pe piața din România.

În concluzie: sâmbătă, 28 decembrie, am revenit în agenția unde am fost ofertat și am semnat contractul, din Ploiești. După „re-povestirea” întregii situații, nu am primit nicio soluție, nicio explicație în afara de „e treaba curierului” sau „de obicei coletele se livrau a doua zi”, nici măcar un „ne cerem scuze”. Ba mai mult, angajata RCS RDS din reprezentanța a încercat să mă convingă că Digi și-a respectat și își respectă în continuare obligațiile contractuale, portarea deja realizându-se în cursul zilei de 27 decembrie. Concret eu plătesc un serviciu de care trebuia ca până acum să mă bucur utilizând un telefon cumpărat tot de la RCS RDS, la data de 20 decembrie, data semnării contractului, cu prețul pe care îl avea atunci terminalul în oferta dumneavoastră.

Întrebarea mea în acest moment este următoarea: Ce beneficii am eu pentru faptul că am cumpărat un telefon cu o valoare deloc neglijabilă de la RCS RDS dacă după mai bine de o săptămână de la achiziționare nu am intrat în posesia lui? Puteam cumpăra telefonul de la, să zicem, Emag, sau oricare alt magazin, chiar la un preț mai mic.

Revin și precizez: eu ca abonat RCS RDS nu am semnat niciun contract de furnizare servicii/produse cu Nemo Expres, drept urmare nu e treaba mea sa sun la firma de curierat în disperare și să nu mi se răspundă.

Închei spunând că începând cu data de 29 decembrie, orele 19.00, eu nu voi mai aștepta niciun curier, asumându-mi că cele 48 de ore pentru soluționarea reclamației s-au scurs, iar un alt termen maxim, să zicem 30 de zile, nu mi-a fost comunicat și nu a fost consemnat în nicio reclamație/sesizare pe care am depus-o. Drept urmare, începând de luni, 30 decembrie, o să refuz orice curier mă va căuta pentru livrarea telefonului, cu alte cuvinte, îmi cam vreau banii înapoi, ruperea contractului cu Unicredit, pe care angajata Digi mi l-a făcut, fiind pregătită și autorizată pentru astfel de operațiuni financiar bancare.

Nu accept să fiu umilit, luat la mișto, și batjocorit pe banii mei. Cât despre celelalte servicii de care beneficiez, iau în calcul serios varianta rezilierii contractelor.

UPDATE: Ca o completare la cele relatate deja, luni, 30 decembrie, am primit dimineața un sms prin care am fost anunțat că voi primi coletul în intervalul 09.00-17.00, lucru care nu s-a întâmplat. Chiar dacă am încercat în repetate rânduri să iau legătura cu curierul, la numărul de telefon precizat în SMS, acesta avea telefonul închis.

Tot luni, am revenit cu un apel în call center pentru a lămuri în continuare situația, însă nu mi-a fost oferită o soluție concretă.

Mai mult decât, la scurt timp după ce am interacționat cu agentul din call center am fost sunat de un reprezentat al „biroului reclamații” care, la fel ca și ceilalți colegi ai săi mi-a transmis că DIGI – RCS RDS – nu are nicio vină pentru situația creată. Mai mult decât atât, am fost învinovățit de faptul că eu am acceptat condițiile contractului și că am ales această modalitate de livrare a telefonului, însă alta nu mi-a fost pusă la dispoziție, neavând practic între ce să aleg, colaborare cu Nemo Expres fiind singura variantă pe care o oferă Digi România propriilor clienți.

UPDATE: La fix două săptămâni de la semnarea contractului, care a avut loc cu cinci zile înaintea Crăciunului, am intrat în posesia telefonului, vineri, 3 ianuarie. Acest lucru a fost posibil după ce m-am dus la depozitul curierului Nemo Express din Ploiești.

Chiar dacă în urma nenumăratelor discuții avute cu reprezentanții RCS RDS cu privire la integritatea aparatului (acesta aflându-se în posesia/depozitul curierului) din data de 23 decembrie, cele mai mari temeri încep să se adeverească: Din cauza faptului că telefonul a fost ținut în frig, lucru confirmat și de faptul că acesta era înghețat la propriu când l-am ridicat, acumulatorul se consumă foarte repede (cu o rată mai mare de 15% pe oră), după doar trei – patru ore de funcționare, procentul bateriei ajungând sub 50%.

Am sesizat acest aspect reprezentanților din call center-ul Digi, în cel puțin trei discuții pe care le-am avut cu aceștia, intuind în ce stare va fi telefonul. Pe scurt: în depozitul RCS RDS telefonul este păstrat în anumite condiții de umiditate și temperatură, pe când în depozitul curierului, Dumnezeu cu mila.

La trei zile după ce am intrat în posesia aparatului, am fost în reprezentanța Digi din Afi Ploiești și am adus la cunoștința personalului situația. Cine e de vină că m-am ales cu un telefon de aproximativ 1000 de euro defect? Aparent vina mea pentru că aș fi avut un termen de maxim 48 de ore pentru returnarea pachetului în cazul în care sunt nemulțumițit de acesta. Mi-a fost comunicată această informație, de foarte mare utilitate în interacțiunile avute cu Digi? Nu.

Ce pot face în continuare? Încă aștept un răspuns.

P.S. Am depus o reclamație online ca și client, precum și o solicitare de punct de vedere, fără a primi vreo reacție de la companie.