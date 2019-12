Cozonaci din comerț: 30% zahăr, 4% umplutură și 9 E-uri.

V-ați gândit vreodată ce ”dinamite” îngurgitați pe post de cozonaci? Știm că industria alimentară trebuie să producă la scară mare, dar asta nu este o scuză pentru a nu mai respecta rețetele tradiționale. Corect ar fi ca pe ambalaj să nu scrie ”COZONAC”, ci ”Amestec chimic cu aspect de cozonac”.

Vrei ieftin? Atunci așteaptă-te la prafuri amestecate, nu la ouă, unt, făină, nucă și cacao, cel puțin în privința cozonacilor. În mod evident, pe piață se găsesc și produse de calitate, dar în majoritate avem de a face cu rețete care par concepute în laboratorul unui chimist nebun, chiar dacă legislația permite folosirea unora dintre aceste ”substanțe” pe post de ingrediente.

InfoCons a realizat un studiu despre cozonaci, analizând 20 de produse de la diverși producători și distribuitori aceștia fiind: Auchan România, Lidl, Cora, Carrefour, Boromir, Vel Pitar, Grew SRL și Bauli.

Denumirile produselor sunt:

1- Cozonac cu cremă de lapte (Boromir)

2- Cozonac cu cremă de lapte și chipsuri de ciocolată (Boromir)

3- Cozonac cu arahide și unt (Boromir)

4- Cozonac cu cremă de nuci și cireșe (Boromir)

5- Cozonac cu cremă de caramel (Boromir)

6- Cozonac cu cremă de nucă și stafide (Boromir)

7- Cozonac cu cremă de cacao și rahat (Boromir)

8- Produs de patiserie cu dospire naturală (Bauli)

9- Produs de panificație (Auchan)

10- Produs de panificație (Auchan)

11- Cozonac cu nucă, stafide și cacao (Cora)

12- Cozonac de post (Vel Pitar)

13- Cozonac Royal Chocolate (Boromir)

14- Cozonac cu nuca și vișine (Grew)

15- Cozonac cu nucă stafide și cacao (Grew)

16- Cozonac cu nucă, stafide și rahat (Grew)

17- Cozonac italian umplut cu cremă cu fistic, glazurat cu

ciocolată amăruie (Lidl)

18- Cozonac cu nucă, rahat și stafide (Lidl)

19- Cozonac cu nucă și cacao (Vel Pitar)

20- Cozonac cu stafide, nuci și portocale confiate (Boromir)

Dupa denumirea acestora, si din studiul efectuat, putem spune ca umplutura lor variaza intre 3.8% si 40%! Diferenta este foarte mare, avand in vedere ca un cozonac are in medie intre 500g si 1kg.

Click aici pentru a vedea tabelul cu numele cozonacilor si valorile fiecaruia de umplutura.

Din punct de vedere al aditivilor alimentari, cantitatea acestora variază între 0 și 9 E-uri.

75% dintre produse a avut in compozitia lor aditiviul alimentar E471, care este un aditiv alimentar sigur, cu rol de agenţi de îngroşare, emulgatori, stabilizatori, agenţi de aglomerare şi antispumanţi.

35% dintre produse au avut ca si ingredient E202. Acest aditiv alimentar se mai numește și „sorbat de potasiu”. Doza zilnică admisă pentru consumul uman cumulat de acid sorbic şi sărurile sale de potasiu şi calciu este de până la 25 mg/kg corp, doză la care nu au fost semnalate efecte secundare.

Unele persoane pot prezența reacții alergice la consumul acestuia și NU este permis folosirea sa în produse pentru sugari şi copii mici.

Click aici pentru a vedea tabelul cu produsele și denumirile E-urilor din compoziția lor.

Valoarea energetică găsită în produse variază între 298 și 414.6 kcal/100g.

Din punct de vedere al proteinelor, cantitatea cea mai mică este de 5.8g/100g iar cantitatea cea mai mare este de 12.3g/100g.

Click aici pentru a vedea tabelul cu produsele și valorile de kcalorii și proteine.

Zahărul este și el prezent în compoziție, cu valori începând de la:

1 - 18g zaharuri (din glucide)/100 cantitatea cea mai mică

2 - 30.2g zaharuri (din glucide)/100 gr cantitatea cea mai mare, ceea ce înseamnă că 30% din compoziția unui cozonac poate fi doar zahăr.

30.2g de zahăr înseamnă aproape 8 lingurițe de zahăr.

Pentru prevenirea diabetului și a obezității, organizația Mondială a Sănătății recomandă ca zahărul să nu depășească 10% din cantitatea totală de calorii consumate de către o persoană pe zi (aproximativ 50 g pentru o dietă de 2.000 kcal).

Cantitatea de sare (sodiu)g/100g găsită în produse variază între 0.1g și 0.8g/100g.

Click aici pentru a vedea produsele și valorile exacte ale fiecăruia de zaharuri și sare.

„Ideal ar fi să ne cumpărăm ingredientele și să ne facem cozonacii acasă, dar, dacă totuși nu avem timp, ar fi bine să citim măcar eticheta, pentru a ști ce cumpărăm și a face alegerea cea mai potrivită.

Este foarte important să citim eticheta înainte să cumpărăm și, dacă nu înțelegem ce scrie pe etichetă, să îl lăsăm și să căutăm alt cozonac, pe a cărui etichetă înțelegem ce scrie. Avem foarte multe sortimente în magazine, așa că sigur o să găsim un cozonac pe care să-l cumpărăm. De asemenea, trebuie să citim și termenul de valabilitate, ca nu cumva să ajungem să ne îmbolnăvim în prag de sărbători. Trebuie să fim mai conștienți de ceea ce consumăm, să alegem și noi, nu să îi lăsăm pe alții să aleagă în locul nostru.Ceea ce este gustos nu este întotdeauna și sănătos! Să fim consumatori cu atitudine.”- Sorin Mierlea, Președintele InfoCons

sursa:InfoCons