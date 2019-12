Un ploieștean a reclamat Orange și Vodafone că vând abonamente fără acoperire în străinătate

Un ploieștean a reclamat la ANCOM faptul că două companii mari de telefonie mobilă, Orange și Vodafone, au vândut abonamente care nu pot fi folosite în afara granițelor țării. Răspunsul instituției l-a lăsat fără cuvinte.

Sesizarea cititorului:

”Am reclamat la ANCOM imposibilitatea de a imi folosi numarul de telefon (abonament 12 luni) in afara granitelor Romaniei (roaming). Atat Orange cat si Vodafone ofera abonamente de 5 euro cu folosire exclusiv nationala, fara posibilitatea de achizitionare a unei extraoptiuni de roaming(desi la prepaid de orice suma exista aceasta posibilitate). Mi se pare ca este o ingradire a dreptului la informare, la comunicare si la folosirea bunului dobandit(abonamentul pe 12 luni si a smartphone-ului) in afara Romaniei. Mi se pare de bun simt sa pot achizitiona o extraoptiune, asa cum se poate face la prepaid si sa pot folosi smartphone-ul si abonamentul acontat si in afara granitelor. Eu nu cred ca Uniunea Europeana a impus tarife mai mici la convorbirile in spatiul UE doar ca operatorii sa introduca aceasta regula abuziva de folosire a unui abonament exclusiv national, fara optiuni de roaming."

Răspunsul ANCOM semnat de fostul premier Sorin Grindeanu:

”Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 531/2012[1], furnizorii au obligația să aplice în mod automat sistemul „Roam like at home” tuturor planurilor tarifare (abonamente ori cartele preplătite) care au inclus serviciul de roaming internațional. Totuși, reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene nu obligă operatorii mobili să asigure acces la servicii în roaming pentru toate planurile tarifare din oferta publică. Prin urmare, furnizorii pot să ofere și planuri tarifare fără acces la servicii de roaming, iar beneficiile incluse (minute, SMS-uri, date) în aceste abonamente/opțiuni sunt destinate exclusiv consumului pe teritoriul național. Din informațiile pe care le deținem, în oferta comercială a furnizorilor de servicii de telefonie și date mobile există planuri tarifare cu sau fără acces la serviciul de roaming, atât în cazul serviciilor pentru care plata se face în avans, cât și al abonamentelor lunare.

Planurile tarifare fără acces la serviciul de roaming se adresează utilizatorilor care nu călătoresc sau nu doresc să utilizeze serviciile în roaming. Utilizatorii de planuri tarifare fără roaming care doresc acces la acest serviciu pot să își schimbe planul tarifar cu unul cu roaming inclus, care de regulă este mai scump dar care include mai multe resurse naționale, utilizabile și în roaming în Spațiul Economic European (SEE). ANCOM a urmărit constant ca reglementările europene în vigoare să fie respectate și furnizorii să nu aplice tarife suplimentare doar pentru furnizarea serviciului de roaming.

Astfel, unui preț mai mare al unui plan tarifar cu roaming trebuie să îi corespundă un volum suplimentar de resurse incluse, disponibile și la nivel național, în raport cu planurile tarifare fără roaming, dar cu un preț mai redus.

În concluzie, având în vedere faptul că furnizorii de servicii mobile au posibilitatea să ofere planuri tarifare fără acces la servicii de roaming, ANCOM nu poate interveni în modalitatea în care operatorii își concep oferta comercială prin impunerea furnizării serviciilor de roaming pentru toate planurile tarifare.

Dacă furnizorul ar permite activarea unei extraopțiuni cu acces la serviciului de roaming în cazul în care în contul abonatului este activ un abonament cu beneficii naționale, respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 531/2012 ar presupune aplicarea automată de către furnizor a mecanismului de tarifare „Roam like at home” pentru întregul pachet”.