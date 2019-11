ANPC: Totul despre reducerile de Black Friday

Reducerile mari de pret, intr-o anumita perioada, sunt binevenite atat pentru consumatori, cat si pentru operatorii economici. Pentru a beneficia de aceste reduceri, fara sa le fie afectate interesele economice, consumatorii trebuie sa se informeze cat mai complet asupra produselor pe care intentioneaza sa le achizitioneze, sa fie extrem de vigilenti si sa acorde maxima atentie tuturor detaliilor, in special in perioada marilor reduceri de preturi, cum este Black Friday.

ANPC recomandă verificarea preturilor prin consultarea site-urilor care afiseaza preturi comparative pentru acelasi produs.

In cazul in care acestia considera ca drepturile le-au fost incalcate le recomandam sa ne semnaleze orice abatere si ii asiguram ca Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor le va acorda tot sprijinul.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Vanzarile cu pret redus, indiferent de tipul acestora (soldare, lichidare, vanzari promotionale) trebuie sa respecte o serie de reguli de fixare si publicitate a preturilor. Astfel, orice comerciant care anunta o reducere de pret trebuie sa o raporteze la pretul de referinta practicat in acelasi spatiu de vanzare pentru produse identice.

Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta. Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.

Pentru siguranta cumparaturilor din perioada ofertelor de Black Friday cititi cu atentie caracteristicile produsului si verificati daca acesta corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dvs.

Pentru cumparaturile online:

• Verificati stocul existent;

• Verificati pretul afisat pe site si daca acesta este integral (contine sau nu TVA);

• Verificati daca pretul include si costul de livrare.

Comerciantul este obligat sa informeze corect si complet consumatorii. Pe website-ul acestuia trebuie publicate o serie de informatii:

• Datele de identificare (denumirea, adresa postala si electronica, numarul de telefon, numarul de inregistrare in registrul societatilor comerciale si cel de inregistrare fiscala etc);

• Caracteristicile esentiale ale produsului;

• Pretul cu toate taxele incluse;

• Cheltuielile de livrare, daca este cazul;

• Modalitatile de plata si de livrare;

• Perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului;

• Durata minima a contractului, in cazul contractelor care prevad furnizarea curenta sau periodica a unui produs;

• Existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului.

Consumatorul poate contacta comerciantul prin telefon pentru a cere informatii suplimentare asupra produsului, serviciilor post-vanzare sau a conditiilor de livrare; modul in care raspunde la aceste intrebari le poate oferi consumatorilor indicii asupra seriozitatii vanzatorului.

Consumatorul trebuie sa stie ca, din momentul in care a primit un produs comandat pe internet, are dreptul de a denunta contractual si 14 zile pentru a-l returna, daca nu este multumit de el, fara sa invoce vreun motiv.

In cazul returnarii produsului, consumatorul isi poate primi suma de la comerciant in termen de 14 zile de la primirea produsului.

Profesionistul ramburseaza toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea consumatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, fara intarziere nejustificata si, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului.

Rambursarea se face folosind aceleasi modalitati de plata ca si cele folosite de consumator pentru tranzactia initiala, cu exceptia cazului in care consumatorul a fost de acord cu o alta modalitate de plata si cu conditia de a nu cadea in sarcina consumatorului plata de comisioane in urma rambursarii.

Consumatorul trebuie sa citeasca termenii si conditiile de functionare a magazinului online deoarece termenul de 14 zile (in care poate opta pentru returnarea produsului) se prelungeste cu inca 12 luni in cazul in care comerciantul nu a mentionat in format expres despre existenta dreptului de returnare a produselor.

Cumparaturile din perioada Black Friday pot fi facute in siguranta daca:

- Intocmiti o lista cu produsele pe care doriti sa le achizitionezi si cu preturile actuale ale acestora. Acest lucru va va ajuta sa evitati falsele reduceri de preturi, de exemplu atunci cand comerciantii maresc pretul si aplica procentul de reducere la pretul astfel majorat;

- Cititi cu atentie caracteristicile produsului;

- Verificati daca produsul corespunde cu adevarat dorintelor si nevoilor dvs.;

- Verificati stocul existent (pentru comertul on-line);

- Verificati pretul afisat pe site si daca acesta este integral (contine sau nu TVA), daca pretul include si costul de livrare etc.

- In cazul in care comandati online, verificati, inainte de a trimite comanda, daca pretul fiecarui produs din cosul de cumparaturi este acelasi cu pretul redus indicat atunci cand ati ales produsul.

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor prin intermediul Centrului European al Consumatorilor Romania (ECC Romania) a realizat un ghid pentru consumatorii care vor sa achizitioneze produse in perioada marilor reduceri de preturi de Black Friday.





PRETUL

Cum trebuie afisat?

Indiferent ca este vorba de un magazin online sau de unul clasic, pretul trebuie intotdeauna afisat clar, lizibil, in lei si cu toate taxele incluse (TVA si alte taxe suplimentare, daca este cazul).

Care sunt regulile privind reducerea de pret?

Pretul redus trebuie sa fie inferior pretului de referinta.

Pretul de referinta reprezinta cel mai scazut pret practicat in acelasi spatiu de vanzare in perioada ultimelor 30 de zile, inainte de data aplicarii pretului redus.

Orice anunt de reducere de pret exprimata in valoare absoluta sau in procent trebuie efectuat vizibil, lizibil si fara echivoc pentru fiecare produs sau grupa de produse identice:

• fie prin mentionarea noului pret langa pretul anterior, barat;

• fie prin mentiunile "pret nou", "pret vechi" langa sumele corespunzatoare;

• fie prin mentionarea procentului de reducere si a pretului nou care apare langa pretul anterior, barat.

CONTRACTUL

Cand se considera contractul incheiat?

Pentru magazinele clasice, contractul este considerat a fi incheiat in momentul in care platesti si primesti produsul. In cazul magazinelor online, contractul este considerat a fi incheiat in momentul confirmarii, pe suport durabil, de catre profesionist, a acceptarii comenzii tale.

Pot renunta la achizitie dupa ce am incheiat contractul?

In cazul magazinelor clasice, legea NU iti da dreptul de a renunta la contract. Odata achizitionat un produs, acesta nu mai poate fi inlocuit sau contravaloarea acestuia sa-ti fie rambursata decat daca este defect, aplicandu-se aici regulile privind garantiile.

Pentru magazinele online, legea stabileste un termen de 14 zile calendaristice de la momentul primirii produsului in care poti renunta la achizitie, fara a oferi vreun motiv si fara costuri suplimentare. Daca vanzatorul nu trimite un curier pentru ridicarea produsului, va trebui sa platesti tu returul.

Comerciantul este obligat sa-ti ramburseze pretul platit (inclusiv costurile de livrare a produsului la tine) in termen de maxim 14 zile de la momentul in care ai renuntat la contract.

Atentie, exista anumite cazuri in care nu te poti retrage din contract, cum ar fi pentru produsele care sunt realizate dupa specificatiile tale sau inregistrarile audio, video ori programele informatice.

Profesionistul poate retine, in anumite cazuri, din pretul platit de tine valoarea diminuata a produselor in cazul in care ai folosit produsul mai mult decat pentru a-i testa functionalitatea.

Mai multe informatii privind dreptul de retragere poti gasi in Infograficul ECC Romania: https://goo.gl/Lj3ybx.

In cat timp trebuie sa primesc produsele comandate online?

Comerciantul trebuie sa-si indeplineasca obligatiile contractuale in termen de cel mult 30 de zile de la data la care ai transmis comanda sau intr-un termen mai scurt care ti-a fost comunicat. Daca vanzatorul nu a livrat produsele in termenul stabilit, trebuie sa ii soliciti sa livreze cat mai repede posibil. In cazul in care livrarea nu se face nici in termenul suplimentar, ai dreptul sa soliciti banii inapoi in termen de 7 zile.

Ce se intampla daca produsul este deteriorat in timpul transportului?

Daca produsul ajunge la tine deteriorat sau distrus vanzatorul este cel care suporta pierderea. Poti solicita in acest caz un nou produs sau poti renunta la contract.

Prin urmare, ai dreptul de a verifica, la momentul primirii coletului, daca produsul din interior este in cea mai buna stare, astfel incat ulterior sa nu existe probleme, chiar daca exista unii comercianti care nu permit acest lucru.

GARANTII

Se aplica regulile privind garantiile si in privinta produselor achizitionate in perioadele de reduceri?

Regulile privind garantiile se aplica indiferent de modul in care sunt achizitionate produsele si de pretul acestora, online, din magazinul clasic, la pret redus sau la pret intreg.

Care sunt regulile privind garantia?

Legea 449/2003 este cea care reglementeaza garantiile produselor. De fapt, stabileste ca exista doua tipuri: garantia legala de conformitate si garantia comerciala, care pot coexista pentru un singur produs.

Garantia legala se aplica pentru orice produs comercializat (cu anumite exceptii, clar stabilite). In momentul in care un produs iti este vandut, beneficiezi de garantia legala, fara ca garantia sa fi fost oferita de cineva anume, ci numai in temeiul legii. Garantia legala este de doi ani, dar, pentru produse a caror durata de viata este mai mica de 2 ani, poate fi redusa la durata medie de utilizare a produsului, atat timp cat esti informat despre acest lucru. Garantia legala este responsabilitatea vanzatorului, la fel, in temeiul legii.

Garantia comerciala este cea care ”se da” suplimentar. Este ceva in plus fata de garantia legala si nu aduce atingere acesteia. O poate da atat producatorul, cat si vanzatorul. Garantia comerciala poate imbraca orice forma: o durata de timp mai mare, rambursarea direct a sumei platite in cazul aparitiei unui defect etc. Dar nu poate inlocui si nu anuleaza garantia legala.

Ce se intampla daca produsul se defecteaza sau nu respecta specificatiile?

Ai dreptul la repararea, inlocuirea, restituirea contravalorii sau reducerea corespunzatoare a pretului in cazul in care produsul este defect sau nu respecta specificatiile.

Ca regula, initial, poti alege intre reparare si inlocuire, dar vanzatorul se poate opune masurii alese daca are costuri mai mari pentru punerea in practica a acesteia in comparatie cu cealalta. De aceea, in practica, repararea este prima masura care se ia de pentru a asigura functionalitatea produsului.

Inlocuirea poate interveni in cazul in produsul nu mai poate fi reparat si se va face numai cu un produs identic.

In ceea ce priveste produsele de folosinta indelungata, cum ar fi dispozitivele electronice, daca, in cursul perioadei de garantie, totalul intervalelor in care produsul nu a functionat din cauza defectelor depaseste 10% din respectiva perioada de garantie, poti solicita inlocuirea sau o rambursare a pretului.

Anularea contractului poate interveni in trei cazuri:

• cand nu ai beneficiat nici de repararea, nici de inlocuirea produsului.

• cand vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila.

• cand vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-un termen de 15 zile, fara inconveniente semnificative pentru tine.

Anularea contractului are ca efect punerea partilor in situatia anterioara contractului. Prin urmare, vei primi suma platita pentru produs, iar comerciantul produsul inapoi.

Contacteaza vanzatorul daca ai o problema!

Ce este foarte important, chiar daca in practica ti se spune sa iei legatura direct cu service-ul in cazul unui defect, responsabilitatea va apartine intotdeauna vanzatorului, potrivit legii. Nu ai niciun fel de contract incheiat cu service-ul, iar acesta nu poate fi tras la raspundere pentru nerespectarea regulilor privind garantia. Prin urmare, chiar daca mergi tu la service cu produsul, informeaza intotdeauna vanzatorul despre problemele aparute.

Produsul reparat/inlocuit este acoperit de o noua garantie?

In cazul produselor de folosinta indelungata, cum ar fi dispozitivele electronice, produsul inlocuit este acoperit de o noua garantie care incepe din momentul inlocuirii.

In cazul produselor reparate, garantiile legale si comerciale se prelungesc cu o perioada egala cu timpul scurs din momentul in care ai notificat vanzatorului defectul sau i-ai predat produsul, pana in momentul in care produsul a fost reparat si ai fost instiintat cu privire la acest lucru sau pana in momentul in care produsul ti-a fost livrat.

sursa ANPC