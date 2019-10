Măsura luată de KFC în toate restaurantele din țară după ce inspectorii OPC au descoperit bacterii periculoase în gheața din sucuri

După ce inspectorii OPC au descoperit bacterii coliforme, Clostridium și enterococi intestinali în gheața sucurilor vândute de KFC (detalii AICI), compania a emis un comunicat prin care cere scuze clienților și anunță oprirea tuturor mașinilor de gheață din toate restaurantele KFC din țară până la finalizarea verificărilor interne.

Comunicatul KFC:

În decursul zilei de astăzi, 22.10.2019, am luat la cunoștință, din spațiul public, de rezultatele buletinelor de analiză apărute ca urmare a controlului efectuat de ANPC în restaurantele KFC.



Dorim să precizăm încă de la început că avem proceduri stricte de management și gestionare a gheții, incluzând inspecții zilnice, săptămânale și curățări periodice ale mașinilor de gheață. În plus, realizăm teste independente frecvente ale gheții în toate restaurantele noastre.



Cu privire la rezultate prezentate de ANPC în spațiul public, dorim să comunicăm că ne asumăm întreaga responsabilitate și le cerem scuze clienților noștri pentru neplăcerile care ar fi putut să apară.



În acest moment am demarat o investigaţie internă pentru a determina cauzele care au condus la această situație ce ne-a surprins în mod neplăcut. Astfel, vă informăm că am decis oprirea tuturor mașinilor de gheață din toate restaurantele KFC din țară până la finalizarea verificărilor interne. Pentru siguranța consumatorilor ne luăm angajamentul că vom aplica măsuri stricte pentru a combate și a preveni astfel de situații în viitor.



Dorim să precizăm că, în cadrul restaurantelor KFC există deja proceduri de bună practică bazate pe principiile HACCP ce presupun un sistem riguros de analiză a riscurilor în punctele critice de control pe toate etapele lanțului alimentar. Avem un sistem de evaluare periodică la nivel de produse, furnizori și procese pentru a ne asigura că toate standardele de calitate impuse prin lege sunt respectate.



Vă mulțumim. Echipa KFC România

