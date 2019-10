De neratat! Experiența unui client Emag, după ce a comandat și folosit crema depilatoare VEET

Textul care urmează a fost postat pe site-ul emag, după ce un client (Mihai Miron) a cumpărat și utilizat crema depilatoare Veet ”pentru piele sensibilă”, care s-a dovedit a fi ”crema depilatoare din iad”. Omul a relatat experiența cum puțini autori de texte de stand-up comedy sunt în stare să o facă.

”Dupa ce mi s-a spus ca partile intime concureaza cu barba unui popa batran am decis sa cumpar aceasta crema intrucat incercarile initiale cu lama au avut succes moderat si era sa imi rup spatele aplecandu-ma spre partile mai dificil accesibile.



Fiind mai romantic din fire m-am gandit sa ii fac o surpriza sotiei de ziua ei si sa o aplic cu aceasta ocazie. Am comandat-o in avans iar lucrand pe vas in Constanta ma consider un barbat mai dur cu caracter puternic, trecut prin viata... Vai cat m-am inselat dragi cititori.



Am asteptat ca jumatatea mea sa adoarma dupa ce i-am sugerat ca am o surpiza pentru ea si m-am incuiat in baie. Initial totul a mers struna, am aplicat crema si am stat asteptand ca ceva sa se intample. Nu am avut mult de asteptat.



La inceput am simtit o usoara caldura care in doar cateva secunde a fost inlocuita de o intensa senzatie de arsura si un sentiment pe care il pot compara doar cu tentativa a doua persoane de a ma da cu capul de tavan tragandu-ma in sus de chiloti facuti din sarma ghimpata.



Nu sunt un om religios din fire(vezi destule accidente pe vas care lasa in urma vaduve si orfani incat iti pui intrebari), dar dintr-o data eram dispus sa fac plecaciuni oricarei zeitati sa opreasca senzatia violenta de arsura din jurul tunelului meu maro si ce parea la acel moment omletizarea cu acid a oualelor mele.



Luptandu-ma sa nu imi musc de tot buza am incercat sa ma clatesc de crema in chiuveta dar tot ce am reusit a fost sa o infund cu par. Prin ceata lacrimilor m-am zvarcolit sa ies din baie si sa merg spre bucatarie(mers e mult spus intrucat in acel punct mersul nu mai era o optiune.... Tarat ar fi o descriere mai precisa) in speranta ca o sa-mi gasesc in frigider o forma de alinare rece.



Am tras usa congelatorului unde am gasit o cutie de inghetata de pe care am smuls capacul si am pozitionat-o sub mine. Consolarea, desi fantastica, a fost doar temporara deoarece s-a topit relativ repede iar junghiurile arzatoare s-au intors cu repeziciune.



Din cauza formei cutiei de inghetata nu reusisem sa dau atentie stelutei mele de mare asa ca am bajbait prin congelator dupa altceva intrucat eram sigur ca vederea o sa-mi fie compromisa in curand. Am apucat o punga de ceva ce mai tarziu am aflat ca era plina cu varza de Bruxelles inghetata si am deschis-o incercand sa fac cat mai putin zgomot posibil. Am luat un pumn plin si am incercat(degeaba) sa tin cateva intre fese.

Nu a avut nici un efect deoarece o parte din crema isi facuse loc in tartacuta si simteam de parca americanii de la Kogalniceanu isi testau motoarele de pe avioane in spatele meu. A fost singura oara(sper) cand am sperat ca in vecinatatea mea sa fie un om de zapada pe invers ceea ce va da o idee la ce nivel eram dispus sa ma cobor pentru a-mi alina durerea.



Singura solutie pe care mintea mea innebunita de durerea a putut sa o conceapa a fost sa introduc una din varzuci unde nici o alta leguma nu a fost.



Din nefericire, alertata de mormaielile ciudate care venea din bucatarie, jumatatea mea a ales acel moment sa investigheze si a fost intampinata de mine stand cu fundul in aer, inghetata de capsune scurgandu-mi-se dintre fese, incercand sa imping o varza de Bruxelles in posterior mormaind..."Oh da... Oh da...."



De inteles a fost socata de aceasta imagine si a eliberat un tipat care m-a facut sa ma incordez intrucat nu o auzisem cand a intrat ce a rezultat in varzuca de bruxelles sa fie evacuata cu o viteza surprinzatoare in directia ei.



Pot intelege ca nu-si imagina ca surpriza ei consta intr-o varza de Bruxelles ejectata spre ea la 11 noaptea in bucatarie iar nevoia de a explica copiilor unde a disparut inghetata nu mi-a ajutat demnitatea a doua zi....



Pe scurt: Veet inlatura parul, demnitatea si respectul de sine.”

