Ai cumpărat un aparat electrocasnic de la Ikea și s-a stricat în garanție? Ia-ți calmante, că eu am făcut o criză de nervi!

Înainte să mă jur că nu voi mai cumpăra ceva vreodată de la Ikea, după ce am fost trimis pe centura Bucureștiului să ridic un dulap comandat în Băneasa, am apucat să cumpăr o plită electrică cu inducție Folklig, atras de garanția de 10 ani oferită de marele comerciant suedez. Precizez că în niciun document furnizat de Ikea nu apare că producătorul plitei este Whirpool. Din cauza acestui mic ”detaliu” a început și ”telenovela” mea. Iată ce am pățit:

Zilele trecute, plita a ”decedat”, așa că am început ”procedura” pentru repararea/înlocuirea ei. Ce trebuia să fie o chestiune simplă: luați plita, dați-mi banii, s-a transformat în dureri de cap și stomac, pentru că, ghici ce, soția nu mai poate găti nici măcar o ciorbă.

Deși inițial am vrut să o demontez și să o duc direct la magazinul Ikea de unde am achiziționat-o, după experiența anterioară, am zis să sun înainte la call-center ca să-mi anunț vizita în Băneasa.

O operatoare amabilă m-a informat că înainte să o predau, am nevoie de un proces verbal de constatare a defecțiunii. Cum ar veni, un specialist va veni la mine acasă, va introduce ștecherul în priză și va constata că nu mai pot găti. Tare, nu? Înainte de încheierea discuției, doamna respectivă îmi promite că îmi va trimite o adresă de mail la care să trimit bonul și factura plitei din cauza căreia mănânc doar hrană rece.

Zis și făcut. Am trimis documentele solicitate, răspunsul fiind următorul:

Am sunat la numărul indicat de call center Whirlpool, unde o doamnă mai că nu a râs de mine. ”Noi ne ocupăm de service-ul electrocasnicelor Whirlpool, nu de cele de la IKEA. La revedere!”

Am revenit cu mail și telefon la Ikea, unde două doamne și un domn au încercat să-mi explice că plita mea este produsă de Whirlpool și că fără negația dată de cei de la service-ul lor nu le pot returna produsul.

Am trimis și mail celor de la Wirhpool, răspunsul fiind acesta:

Cum s-a terminat telenovela? Soția mea a găsit, nu știu cum, bine ascuns în site-ul celor de la IKEA un cod magic al produselor vândute de suedezii vieții pentru electrocasnice.

În această dimineață, după o oră de așteptare în telefon, la call-center-ul Whirpool, am reușit să fac o sesizare în baza codului magic pe care minunații de la IKEA nu au fost în stare să mi-l transmită.

Acum, aștept ca specialiștii să vină la mine acasă (cel mult două zile lucrătoare scrie în contract) și să constate că plita a murit, timp în care eu voi ajunge la 100 de kg în viu de la atâtea sandvișuri.

Voi reveni cu epilogul :).

P.S. Am așa.... un sentiment că articolul acesta se va transforma și într-o sesizare la OPC!