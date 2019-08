Reclamația unui prahovean care și-a făcut cumpărăturile la Auchan Ploiești. ”Acesta este un furt!”

Un cititor a reclamat pe adresa redacției că prețurile de la raft din magazinul Auchan Ploiești sunt mai mici decât cele plătite de cienți la casa de marcat. Acesta a sunat la OPC, unde i s-a transmis să facă sesizare doar după ce va cere o mediere reprezentanților magazinului ?! Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii lanțului de magazine respectiv.

Sesizarea cititorului:

Azi (n.r. 30 august) am cumpărat de la Auchan mai multe produse,printre care lămâi (doua pungi) și cartofi. Bonul de la cantar nu corespunde cu banii plătiți la casa (lămâi 9.99/kg la casa fata de cantar 7.95/kg,iar la cartofi 2.55/kg la casa fata de 2.50/kg la cantar.). Accesând site-ul anpc.ro am aflat că mai întâi trebuie să fac o mediere cu cei de la firmă și dacă nu se rezolva într-un timp "rezonabil" să mă adresez lor. Eu nu cred că asta este protectia consumatorilor, ci a infractorilor. Pentru 4-5 lei multi o lasă baltă, iar daca se bat până la capăt firma primește o amenda de nimic și nu-și schimba comportamentul. Consumatorul de rând ramane cu buza umflata și și-o ia din nou. Cred că pentru aceasta practica frauduloasă unei firme ar trebui sa i se ridice dreptul de a mai lucra în comerț. Am atașat copie după bonul de casa și copii după bonurile de cantar ale celor trei produse. Cu stima, TG”

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

FOTO

Comentează cu profilul tău de Facebook