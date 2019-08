Dezastru la un ștrand din Capitală. Inspectorii OPC au închis un tobogan și locul de joacă

Zece persoane au ajuns luni la spital, după ce le-a venit rău în ștrandul Moghioroș din Capitală. Ieri, inspectorii OPC au aplicat amenzi de aproape 70.000 de lei și au dispus interzicerea utilizării toboganului precum și a spațiului de joacă adiacent ștrandului.

Comunicatul ANPC

Ca urmare a cazului deosebit de grav in urma caruia 10 persoane, dintre care sase copii, au fost intoxicate cu clor, presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a dispus un control operativ.



Trei echipe de comisari din cadrul Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti au verificat patru operatori economici care functionau in complexul din Moghioros.



Ca urmare a abaterilor constatate au fost aplicate 9 sanctiuni contraventionale in cuantum de 69000 lei si sanctiuni contraventionale complementare de oprire temporara a prestarii de servicii pana la remedierea abaterilor constatate la toti cei patru operatori verificati.



De asemenea s-a dispus interzicerea utilizării toboganului precum si a spatiului de joaca adiacent strandului.

