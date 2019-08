Astra Trans Carpatic a anulat trenurile de pe Valea Prahovei. Reacția călătorilor: ”Sunteți ca CFR!”

”Trenurile de pe ruta București Nord - Brașov și retur sunt anulate până la noi ordine!” Așa sună anunțul postat pe site și Facebook de operatorul feroviar Astra Trascarpatic, care i-a înfuriat pe clienți.

Mai mult, cei care călătoresc pe ruta București-Mangalia susțin că trenurile nu au instalația de aer condiționat funcțională, două garnituri defectându-se recent la Cernavodă și la Ciulnița.

Mesajele postate de călători pe Facebook sunt majoritatea negative:

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Mulțumesc pentru vacanța stricată de dimineață! Măcar ne-ati dat banii înapoi repede. Și chiar eram curioasă să văd diferența față de Cfr... am văzut-o! Aveți și trenuri pe care NU le anulati?

Sa stau în gara 6 ore, sa mi se spună catrenul vostru este anulat, asta înseamnă să fii o firma de.....

Nu este posibil sa nu avem măcar un amarat de geam pe care sa îl deschidem. Pur și simplu nu mai putem respira. Rușine mare astra trans.

Au reintrat în circulație fără aer condiționat. Chiar acum mă aflu în trenul groazei unde copii și adultii sunt foarte agitați din cauza caldurii. Este inuman sa calatorim 4 ore pe asemenea căldură. Doamna care controlează biletele a zis ca nu are ce sa facă și sa facem reclamație pe site-ul de socializare. Nu sunteți departe de cei de la CFR. Încă o data am primit dovada ca lucrurile nu funcționează nici la stat nici la particular. Deja mă gândesc cu groaza la ziua întoarcerii deoarece am luat bilete dus-întors.

Comentează cu profilul tău de Facebook