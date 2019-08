Promoția Ducati de la Rompetrol - un circ ieftin pentru naivi sau lipsă de profesionalism în marketing?

”Biker sau nu, de câte ori treci pe la Rompetrol, colectează puncte bonus autocolante şi ia-ţi produsele DUCATI CORSE la preţuri speciale!” - așa spune textul promoției din rețeaua benzinăriilor Rompetrol. Doar că... ia-ți produsele de unde nu-s.

Pentru a atrage clienții, astfel de campanii promoționale promit diverse premii sau discounturi semnificative la achiziționarea unor produse. Să spunem că în privința campaniei Ducati, de la Rompetrol, atât premiile cât și reducerile de preț la produsele incluse în promoție sunt chiar tentante. Detaliile campaniei AICI.

Premiul cel mare - o motocicletă Ducati. Dacă ești norocos, o trotinetă electrică pe zi. Celelalte produse incluse în campanie beneficiază de reduceri considerabile. Spre exemplu, sunt tot felul de genți, borsete, lanterne și alte obiecte. Pentru a le achiziționa, trebuie să alimentezi din rețeua benzinăriilor Rompetrol, urmând să primești un anumit număr de puncte. În funcție de valoarea produselor și de numărul punctelor acumulate, se mai plătește o diferență de preț, pentru a le achiziționa din benzinăriile rețelei.

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Când am spus ”pentru a le achizționa”, am glumit, întrucât produsele nu prea sunt de găsit. Standul special amenajat în fiecare benzinărie este mai tot timpul gol. Și cum produsele sunt chiar de calitate, acestea au căutare. Clienții sunt iritați de situație, considerând campania fie înșelătoare, fie organizată de neprofesioniști. Unii dintre ei ne-au sesizat cu privire la cele relatate în aceste rânduri, așa că de curiozitate am verificat. Traversând o bună parte din Ardeal, am verificat la stațiile întâlnite în drum. Până în Ploiești aceeași situație: standurile goale.

I-am întrebat pe angajații benzinăriilor, invariabil răspunsul fiind același: ”Nu primit suficiente produse. Vin maxim 10 din fiecare și se epuizează imediat. Clienții ne înjură pe noi, angajații, însă nu avem vreo vină. E posibil să mai primim câteva peste vreo săptămână, deși comenzi facem zilnic, spunându-le șefilor noștri că nu este normal ca oamenii să fie atrași să alimenteze, iar promoția să nu fie onorată.”

Este posibil ca produsele să fie foarte tentante, iar interesul să fie mult peste așteptările organizatorilor. Contează mai puțin faptul că nu sunt capabili să estimeze necesarul, caz în care ar trebui suspendată campania. Nu poți atrage clienții să alimenteze în rețeaua ta, promițându-le ceea nu ești capabil să onorezi.

Solicităm pe această cale un punct de vedere din partea organizatorilor campaniei, chiar dacă clienții nu au nevoie de explicații, ci de onorarea promisiunilor.

Comentează cu profilul tău de Facebook

Claudiu Vasilescu jurnalist Mai multe despre autor și articolele sale Jurnalist din 1993. 10 ani de radio, 15 de TV și alternativ presă scrisă. ”Am ales presa online pentru că este singura unde nu există limite în exprimare.” De același autor









...