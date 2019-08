Țeapă cu hamsii prăjite, mâncarea tradițională de pe litoralul românesc

Un amplu control derulat de inspectorii OPC în stațiunile de pe litoralul românesc a scos la iveală numeroase nereguli, în special în zona de alimentație publică.

Astfel, în multe localuri, turiștii care comandau hamsii prăjite primeau de fapt un alt pește asemănător: sprot.

Potrivit unui comunicat al ANPC, în ultima săptămână au fost verificate 59 de unitati de alimentatie publica, fiind aplicate 214 amenzi, in valoare de 1.183.000 lei.

Abaterile constatate in timpul verificarilor au fost:

nerespectarea conditiilor de depozitare, pastrare si expunere la comercializare a produselor alimentare, depozitare direct pe paviment, la temperatura mediului ambiant;

utilizarea de loturi de materii prime in prestarea de servicii de alimentatie publica nesigure (cu data limita de consum depasita, cu modificari organoleptice, fara elemente de identificare din care sa reiasa incadrarea in termenul de valabilitate);

modificarea starii termice initiale fara ca operatorul economic sa fie autorizat in acest sens;

meniuri fara informare privind gramajele, ingredientele cu posibil efect alergen si produsele preparate din ”produs decongelat”;

comercializarea inselatoare a sprotului cu denumirea de hamsie si prezentarea inselatoare la ingrediente a produsului frisca in loc de Hulala si a smantanei in loc de Gran Cucina;

utilizarea de ustensile din plastic, email sau din lemn nerecomandate alimentatiei publice ;

materii prime fara documente de provenienta;

lipsa autorizatiei de functionare;

lipsa cosurilor de gunoi cu pedala si capac;

lipsa verificarii metrologice la cantare, folosirea de vase de masurare volum neomologate;

dozator de cafea nebransat corespunzator la apa si fara filtru antimicrobian;

preparate alimentare neprotejate de insecte si praf;

spatii neigenizate, vitrine frigorifice cu rugina ;

nerespectarea masurilor dispuse in actele de control.

