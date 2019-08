Pățania unei șoferițe la benzinărie: ”Cum pot încăpea 50 de litri într-un rezervor de 45?”

O șoferiță din Bacău acuză o benzinărie de faptul că a taxat-o nejustificat pentru câțiva litri de carburant pe care aceasta nu i-a folosit. Femeia a plătit pentru peste 50 de litri, deși talonul vehiculului demonstrează că rezervorul acestuia are o capacitate de numai 45 de litri.

„Furt în miezul zilei!” – așa începe declarația șoferiței din Bacău, postată pe profilul acesteia de Facebook.

„Azi am constatat cu stupoare că autoturismul pe care îl conduc (zilnic) de aproape 4 ani s-a transformat dintr-un auto de oraș (1.2L) într-un bolid… Alimentez cu carburant aproape lunar (+/- 2-3 zile), de fiecare dată plinul, și niciodată cantitatea de combustibil cu care am alimentat nu a depășit 42 litri. De fiecare dată las pompa pe modul “automat”, sa “sară” singură atunci când rezervorul s-a umplut. Azi am oprit-o la 50.31 litri, deoarece n-am înțeles de ce (deși s-a depășit capacitatea rezervorului) continua să alimenteze”, povestește femeia.

Aceasta i-a cerut explicații unei angajate ale benzinăriei, care a recunoscut că și alți clienți au raportat aceeași problemă. Un al doilea angajat a încercat să o convingă că problema nu este pompa, ci cunoștințele șoferiței despre propriul vehicul: „Pe un ton superior și arogant îmi spune că pompa urma să “sară” în scurt timp și că de fapt autorismul meu are un rezervor de 50 litri + rezervă, că el știe chestiunile tehnice pentru că a lucrat în domeniul auto și că eu, sau alți clienți, nu știm de fapt detaliile astea și nici câți litri au rezervoarele autoturismelor pe care le conducem…”.

Verificând ulterior cartea de identitate a mașinii, femeia a descoperit că 45 de litri este într-adevăr capacitatea rezervorului. Până la urmă, cine are dreptate?

