Reacția Cora la imposibilitatea de a opta pentru pungile biodegradabile: ”Este în curs de rezolvare”

”Va informam ca, incepand cu luna iulie, prin OUG 50/2019, Ministerul Mediului a decis ca ecotaxa destinata pungilor cu maner care de obicei se gasesc la casele de marcat sa fie extinsa la toate pungile de transport care nu sunt din materiale biodegradabile. De asemenea, valoarea ecotaxei a fost modificata, ea marindu-se de la 0,10 lei (0,12 cu TVA) la 0,15 lei (0,18 lei cu TVA).

Astfel, din iulie, toate pungile, inclusiv cele pentru legume fructe, carne, peste etc. sunt supuse ecotaxei, si sunt taxate cu 0.18 lei, nefiind biodegradabile. Aceste sume nu sunt pastrate de catre Cora, ci sunt platite mai departe catre Fondul pentru Mediu.

In cazul de fata, clientul a achizitionat produse care au fost ambalate in pungi de plastic pentru care trebuie achitata ecotaxa de 0,18 lei/bucata. In ceea ce priveste caserola, aceasta nu a fost taxata deoarece produselor ambalate in caserole si/sau folie nu li se aplica ecotaxa.

Dupa cum veti putea vedea, exista magazine care au implementat ecotaxa pentru toate pungile, iar altele nu. Motivul este datorat faptului ca exista o exceptie in legislatie, care iti permite sa nu aplici ecotaxa pentru pungile care sunt achizitionate pana la intrarea in vigoare a OUG 50, adica pentru pungile pe care le aveai in stoc.

Tinand cont de faptul ca magazinul nostru nu mai avea stoc de pungi fara ecotaxa, toate pungile achizitionate dupa aceasta data au inclus si aceasta ecotaxa, care trebuie platita catre Fondul pentru Mediu si obligatoriu evidentiata pe bonul fiscal.

Intelegem solicitarea si remarca clientului nostru referitoare la alternative biodegradabile si va informam ca am demarat un proiect prin care vom incepe achizitionarea de ambalaje biodegradabile, care vor fi disponibile in curand in magazinele Cora.”, susțin reprezentanții Cora România.