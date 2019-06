Cazul abonatului Vodafone, care a primit mesaj să achite 0 lei. Pentru că nu a făcut-o, telefonul i-a fost restricționat

În urmă cu două zile publicam sesizarea unui prahovean, uimit de faptul că a primit un mesaj, de la operatorul de telefonie mobilă, pentru o ”datorie” de ... 0 lei.

Amuzat, omul ne-a relatat povestea, spunând că ar fi culmea să se trezească cu apelurile restricționate.

Materialul a fost publicat AICI. Amuzamentul a dispărut, întrucât abonatul are de astăzi apelurile restricționate.

Ce ar fi trebuit să facă? Chiar dacă ar fi perdut zeci de minute bune, așa cum se întâmplă mereu când vrei să stai de vorbă cu un operator din call center, deși nu era vinovat din cauza unui sistem jalnic de comunicare, măcar le-ar fi adus la cunoștință și probabil problema s-ar fi rezolvat. Ar mai fi existat și varianta în care să meargă la reprezentanță, pierzând din nou timp și să întrebe simplu: ”Fiind vorba despre zero lei, am de dat sau am de luat?”

Varianta completă de rezolvare ar fi fost sesizarea OPC.

Revenim cu detalii, în funcție de evoluția poveștii clientului batjocorit.

