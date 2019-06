Vodafone te somează să achiți 0,0 lei pentru a nu-ți suspenda furnizarea serviciilor. Întâmplarea mi-a amintit de anomalii mult mai grave

Cum facem să nu iasă rău? O cititoare a sesizat încă o anomalie a sistemului de comunicare utilizat de Vodafone.

Pentru fabuloasa restanță de... 0 lei, primește notificare să achite. În prima fază zâmbești. Se mai întâmplă, nu e un capăt de lume. Doar că, nu întotdeauna lucrurile sunt simple când vine vorba despre operatorii de telefonie mobilă.

Așa cum spuneam în titlu, aspectul amuzant sesizat de cititoarea noastră mi-a amintit de o ”întâmplare” mai puțin amuzantă, tot cu cei de la Vodafone, din cauza cărora am ajuns să mă judec cu o firmă de recuperare. Suma este derizorie, însă cu totul altceva este cu adevărat deranjant.

Cu aproximativ patru ani în urmă am decis să renunț la un abonament cu două numere. Inițial am sunat în call center, pentru a iniția procedura de reziliere. Domnișoara de la celălalt capăt s-a străduit să-mi mai dea minute, telefoane, tot felul de beneficii, chiar dacă i-am explicat că nu este cazul să se obosească, întrucât singura dorință era să reziliez. ”Bine, cum doriți, însă trebuie să achitați la zi, altfel abonamentul nu poate fi reziliat și scos din sistem. Și trebuie să înregistrez în sistem solicitarea dvs, a cărei procesare durează aproximativ o lună”. ”Cum adică o lună, din moment ce ce renunț la servicii? Puteți sista serviciile din acest moment, pentru că sunt în afara perioadei contractuale și nu doresc să mai plătesc ceea ce nu mai consum. Bine, fie, înregistrați-o. Nu am chef să mă cert, nici să fac sesizări, așa că mai plătesc o lună de abonament, deși consider că ceea ce faceți se numește abuz, chiar furt.”

Fusesem însă avertizat de mai mulți că prin telefon riști să te trezești că facturarea curge, ceea ce am pățit și cu Telekom, în urmă cu aproximativ 2 ani. Cel puțin în acestă situație și-au recunoscut vina și au rezolvat problema, asta după ce le-am spus că nu doar ei înregistrează apelul, ci și eu, iar dacă nu le convine pot închide. O măsură de siguranță în fața unui sistem căruia îi pasă să te agațe, dar te ignoră după ce semnezi contractul.

După o lună, îmi fac drum prin centrul Ploieștiului și mă opresc la reprezentanța Vodafone. ”Bună ziua! Doresc să verific rezilierea unui abonament, ieșit deja din perioada obligatorie! Am făcut-o telefonic și trebuie să știu dacă și ce mai am de achitat.” Acum patru ani încă își permiteau aroganța de a te lega pe o perioadă, chiar dacă nu aveai vreun aparat achiziționat de la ei. Amabilă, o angajată verifică în sistem și îmi comunică ce am de achitat pentru a fi la zi, condiție esențială pentru rezilierea contractului. Mă deplasez la ghișeu, achit și revin. ”Perfect”, spune domnișoara. ”Vă rog să așteptați câteva clipe, pentru a opera solicitarea dumneavoastră.”

La final, mă anunță că totul este gata, urmând să mai primesc o factură pe zero, ultima. Plec naiv fără să solicit un document care să ateste rezilierea. În următoarea lună... liniște. După încă o lună, mă trezesc cu o nouă factură, undeva peste 280 de lei. Sun la call center, reiau povestea și aflu că au mai găsit ceva prin sistem, sumă pe care trebuie să o achit. Ceva, ce? Știam că am fost întotdeauna cu plățile la zi, așa că deja starea de iritare era maximă. Zic, ”Nu e în regulă. Vă rog să îmi explicați de unde provine suma, ce reprezintă! În plus, spuneți că abonamentul figurează ca fiind reziliat. În acest caz, cum îmi explicați rezilierea, dacă nu era îndeplinită condiția achitării la zi? Operațiunea am făcut-o chiar la sediul dvs.”

A bâjbâit, nu a reușit să îmi ofere o explicație. I-am precizat că nu am o problemă în a achita, însă nu pot alimenta un furt. Nu era vorba despre sumă, ci despre imbecilitatea din sistem și despre cum erau capabili să NU gestioneze o problemă. Drept urmare, îi rog să îmi prezinte documentele și explicațiile necesare. Nu s-a întâmplat. Nici facturi nu am mai primit, nici somații. Repet, se întâmpla cu patru ani în urmă. După doi ani, apare o somație de la o firmă de recuperare. Clasic... Pe aceasta am primit-o. Urmarea, le-am pregătit o surpriză. Vă povestesc în curând, ca să nu o stric. :)

Concluzie: Nu vă bazați pe rezilieri, nu doar telefonice, nici măcar pe cele de la reprezentanță! Solicitați întotdeauna un document care să ateste încetarea relațiilor contractuale. În cazul în care refuză, adresați-vă imediat OPC-ului. A, să nu uit... și presei. :)

