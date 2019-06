Evaziune fiscală în parcarea Primăriei Ploiești de pe strada A. I. Cuza. Cum arată un ”bon” eliberat de angajații SGU

Un cititor ne-a semnalat o situație cu care s-a confruntat aproape zilnic în ultima perioadă. Mai exact, ori de câte ori a folosit parcarea supraterană de pe strada A.I, Cuza din Ploiești, administrată de SGU.

Sesizarea cititorului:

”În ultimele zile am avut drumuri aproape zilnic la sediul BRD de pe strada Cuza. Ca să nu mă trezesc cu mașina blocată, am lăsat-o în parcarea supraetajată de lângă bancă. De fiecare dată, bariera era ridicată, iar un angajat mi-a dat un bilețel pe care a scris de mână ora la care am intrat în parcare.

La plecare am predat notița, mi-a calculat taxa, apoi mi-a luat banii fără să-mi elibereze bon fiscal. Prima dată am crezut că este un accident, însă am observat că, de fapt, este o practică. Oare cum verifică șefii SGU câți bani se încasează din această parcare făcută din bani publici?”.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere conducerii SGU Ploiești.