Emag are o problemă cu garanția extinsă la telefoane. Cum și-a recuperat banii plătiți pe un iPhone un client care se consideră înșelat

După ce observatorulph.ro a publicat articolul ”Ce a pățit un prahovean căruia i s-a stricat un iPhone cumpărat de la emag cu garanție extinsă”, clientul a fost chemat la show-room-ul din AFI Ploiești pentru returnarea contravalorii produsului. Totodată, reprezentanții emag au recunoscut că trebuie modificate condițiile acordării garației extinse pentru evitarea unor astfel de situații.

Sesizarea cititorului:

”Asa cum am promis revin cu un update. In cursul zilei de ieri s-a facut stornarea pentru telefonul cu pricina. Sotiei i-a fost returnata contravaloarea produsului si a achizitionat un telefon nou, tot de la Emag, dar pentru care nu am mai facut garantie extinsa DEOARECE.........si aici vine surpriza !

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Ieri am fost contactat de un reprezentant Emag (de la sediul central banuiesc) care a vrut sa stie parerea mea referitor la modul in care s-a solutionat aceasta .......''divergenta'' avand in vedere ca au observat istoricul meu ca si client Emag si, vezi doamne, pentru ei conteaza ''satisfactia'' clientului (bla, bla...... marketing, nu o sa intru in detalii). In cursul discutiei reprezentantul emag a facut precizarea ca au facut o exceptie in cazul meu si au decis ''stornarea'' pentru produsul in cauza !!! O EXCEPTIE !!! Lucru care m-a deranjat (desi cauza a fost solutionata in favoarea mea) pentru ca eu nu am cerut un tratament preferential ci, am cerut doar ceea ce mi s-a parut justificat pentru un serviciu pe care l-am achizitionat ''extra'' tocmai pentru a evita astfel de neplaceri......

Care a fost justificarea celui cu care am stat de vorba: telefonul pe care eu l-am trimis in service a avut o problema cu bateria (lucru despre care am fost informat in prealabil de catre cei de la Depanero) care baterie constituie un ''consumabil'' si nu face obiectul garantiei. CORECT (este stipulat in ''Termeni si Conditii''), motiv pentru care in momentul in care am fost informat de catre cei de la Depanero, mi-am asumat aceasta si am convenit sa suport costul bateriei cat si cel al reparatiei.

Numai ca, potrivit acelorasi ''Termeni si Conditii'' perioada de service care era stipulata pentru garantia Plus platita de mine era de 5 zile lucratoare, perioada care a fost depasita cu mult si care a fost si motivul pentru care am ajuns la acest conflict si nu schimbarea bateriei (care stiam ca este un ''consumabil'' si nu face obiectul garantiei pentru ca nu este prima data cand patesc acest lucru. Replica reprezentantului Emag la justificarea mea a fost ca, avand in vedere motivul pentru care telefonul a ajuns in service (acumulator defect) nu facea obiectul garantiei (respectiv nu a fost vorba de un defect de fabricatie, soft, etc. pentru care producatorul sa fie responsabil) ATUNCI NICI PERIOADA DE SOLUTIONARE A DEFECTIUNII NU FACE OBIECTUL GARANTIEI PLUS achizitionata de mine suplimentar in acelasi moment cu telefonul !

Iar asta mie mi se pare o inselatorie mascata, pentru ca, asa cum in ''Termeni si Conditii'' sunt prevazute consumabillele, care nu fac obiectul garantie, asa ar fi trebuit sa fie stipulata si exceptia perioadei de service. Iar asa ceva NU EXISTA !!! Reprezentantul Emag a admis ca am dreptate in argumentarea mea (pentru ca aceasta este o inducere in eroare sau, cel putin pentru mine asa a functionat) si ca va informa departamentul raspunzator pe partea de contracte pentru a face modificarile respective”