Ce a pățit un prahovean căruia i s-a stricat un iPhone cumpărat de la emag cu garanție extinsă

Un cititor ne-a relatat experiența neplăcută prin care a trecut ca și client al emag.

” Am achiziționat un telefon de la Emag (n.r. Iphone 7), pentru care am și platit o taxă de garanție extinsă în valoare de 243 de lei plus TVA de 46 de lei. După ce mi s-a stricat telefonul, l-am trimis în service (asigurat de Depanero). Deși emag s-a obligat ca în termen de cinci zile să repare produsul cumpărat cu garanție extinsă, au trecut deja 10 zile și încă mai aștept o rezolvare ”amiabila”. Chiar dacă mi-au oferit un voucher de 150 de lei drept despăgubire, consider că normal era să-mi înlocuiască produsul dacă nu se poate repara în termenul prevăzut în contract.

Practic, eu nu pot folosi telefonul cumpărat de la emag, chiar dacă am plătit acea taxă de garanție extinsă. După îndelungi insistențe, soția mea a primit drept explicație faptul că bateria '”originală” de la producător nu va ajunge în țară mai devreme de 10 zile pentru ca telefonul să redevină functional. Întreb și eu: de ce mai percepe emag garanția extinsă dacă nu pot onora obligațiile contractuale? O să fac și plângere la OPC Prahova”, ne-a relatat Eduard A.

Observatorulph.ro a solicitat un punct de vedere comerciantului pentru neplăcerile create clientului.