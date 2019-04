VIDEO: Minune în Săptămâna Patimilor, la Șirna, în Prahova! ”Gizăs” de la Hidro Prahova a făcut-o!

Pentru că până nu vedem, nu credem, iată că ni s-a arătat. De când așteptam un semn divin, ca să putem renunța la indoielile specifice lui Toma necredinciosul...

Minunea s-a produs în comuna prahoveană Șirna, sat Hăbud, în Vinerea Mare, mai pe seară. A continuat și în Sâmbăta Mare. Bătrânele și înțeleptele județului Prahova spun că semnele divine s-ar fi arătat prin mai multe localități din Prahova, mai ales în ultimele luni, însă oamenii fără Dumenezeu le-au ignorat.

Cum s-a arătat minunea?

Un gospodar din Șirna a vrut să se spele. Intenția lui este lăudabilă și denotă gradul de civilizație pe care mulți neaveniți s-au tot străduit să ni-l conteste. Doar că, dând drumul la apă, gospodarul a rămas înmărmurit: ceva cu aspect de motorină de 95, venea pe țeavă. Ca să nu piardă oportunitatea, omul a luat repede un pet și a început să îl umple. Nici măcar nu s-a supărat pentru că în loc să se curețe, s-a murdărit.

Din păcate pentru el, deși aspectul lichidului i-ar fi bucurat tractorul, omul a constatat că mirosul specific carburantului lipsește. Nici a ceai de tătăneasă nu mirosea, nici a cafea nu arăta, nici a cola diluată nu prea corespundea.

Și-a amintit de bunica sa și de poveștile ei biblice, despre cum Fiul lui Dumnezeu pe Pământ transformase apa în vin. Ce vremuri... e drept că în petul lui nu părea să se fi acumulat un vin de calitate, ci un tulburel dătător de cheauneală, așa că l-a lăsat la decantat, poate-poate are la binecuvântata masă de Paște un vin de calitate. Din păcate, decantarea a dus la depunerea de mâl, despre care gospodarul din Șirna vrea să știe dacă are proprietăți curative, ca cel de la Techirghiol. Dacă e așa, omul are oportunitatea să deschidă o plajă de nudiști, după chipul și asemănarea celei de pe marginea lacului constănțean.

Neputând ignora nici minunea din Săptămâna Mare, nici doleanța bunului și dreptcredinciosului gospodar, am trimis o solicitare de punct de vedere, în atenția lui Gizăs de la Hidro Prahova, pe care sperăm să îl primim și să îl publicăm. Știm că până la momentul Învierii este ușor indisponibil, precum un abonat gsm, când nu are semnal, însă după miezul nopții poate să încerce să le explice minunea și să le spună dacă le facturează lichidul din imagine, sub titulatura ”apă potabilă”.

Celoi mai naivi le recomandăm să nu consume lichidul minunat și conținător de mâl, pentru că nu se vor transforma în Dwayne ”The Rock” Johnson (ați prins-o p-asta?), putând face cel mult niște pietre la rinichi, care se elimină destul de greu și dureros.