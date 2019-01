Orange i-a suspendat unei prahovence abonamentul, deși era cu plata facturilor la zi. ”A fost o eroare de soft”

O cititoare ne-a semnalat pe adresa redacției o experiență mai puțin plăcută pe care a avut-o recent cu compania de telefonie mobilă Orange.

Sesizarea Aurei N:

”Bună ziua, aș vrea să vă semnalez și eu ce problemă am avut cu Orange. După ce am încheiat un abonament care include și plata în rate pentru trei telefoane mobile, pe 22 ianuarie m-am trezit cu serviciile de telefonie mobilă suspendate. Am contactat reprezentanții Orange pe Facebook pentru a afla se ce întâmplă și așa am aflat cu stupoare că am de plătit suma de 132 de lei, ca restanță a unei facturi emisă în decembrie, pentru telefoane, de care habar nu aveam. Din fericire, noi păstrăm toate facturile, așa că am avut dovada plății tuturor celor emise de Orange.

Abia după ce zile în șir, în care am tot sunat la call center, am fost contactată recent de un operator, care mi-a transmis sec că a fost o eroare de soft. Cu alte cuvinte, eu nu am putut beneficia de abonamentul plătit din cauza lor!”

Ulterior, clienta a primit un mesaj de la Orange că din viitoarea factură îi va fi scăzută suma de 10 euro pentru neplăcerile create.

Schimbul de mesaje cu reprezentanții Orange:

