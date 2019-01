Un călător al CFR pe ruta Câmpina-Ploiești-București a ajuns la destinație cu Uber. ”Bătaie de joc!”

Un tren care trebuia duminică să ajungă în Gara de Nord la ora 11:10 a rămas blocat la Chitila, cel mai probabil din cauza ploii înghețate. Deși localitatea respectivă se află la 10 km de Capitală, CFR nu a trimis o locomotivă Diesel să rezolve problema și nici nu a asigurat transportul cu auto al călătorilor care au așteptat cu orele pornirea trenului spre București. Cei mai mulți clienți au luat un taxi sau au apelat la ”uber”.

O cititoare ne-a povestit experiența neplăcută cu CFR-ul:

”27 ianuarie 2018. Trenul IR1632. Plecam la ora 10:07 din Campina. La 11:10 trebuie sa ajungem in Bucuresti. Teoretic asa scrie pe bilet. Practic ..... Drumul decurge ok pana la Buftea,unde ne oprim brusc. Dupa ceva minute de nedumerire, ni se comunica ca locomotiva s-a defectat, si ca asteptam sa trimita alta. Dureaza in jur de 20 de minute. Asteptam....

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

Nu stiu daca s-a trimis alta locomotiva (eu nu am vazut-o), sau s-a remediat problema aparuta la locomotiva trenului, insa reusim sa plecam. Bucuria nu a durat prea mult. Ajungem in Chitila. Ne oprim din nou. Dupa alte 10 minute de nedumerire, aflam ca nu mai este curent si ca nu se stie cand se remediaza....asteptam ...asteptam.

Citește și Un călător a câștigat procesul cu CFR după ce a fost amendat în urma unui conflict cu ”nașul”, în Prahova. VIDEO

Cativa calatori incep sa isi piarda rabdarea...trecusera aproximativ 30 de minute. Apare seful de tren, care da linistit din umeri. Nu stie cat va dura. Lumea incepe sa coboare din tren cu gandul de a chema un Uber sau un taxi cu care sa plece de acolo.

Trenul nu era tras la vreun peron. Langa tren mai erau oprite alte doua trenuri(de o parte si de alta). Lumea coboara cum poate, cu bagajele destul de grele, pe pietrisul inghetat...si merge printre trenurile stationate in gara, cu gandul de a ajunge la peron, si de acolo spre iesirea din gara.

Din ce am inteles, problema aceasta este de vineri in gara Chitila. De ce nimeni nu s-a gandit la o rezolvare pana acum nu avem de unde sa stim. Probabil pentru ca este weekend, si ca orice angajati obositi de atata munca in timpul saptamanii, cei de la CFR au considerat ca problema alimentarii mai poate astepta.

Si ar mai fi fost o solutie ....Chitila este la 10 km de Bucuresti....cu siguranta daca cineva dorea, ne putea trimite o locomotiva Diesel pentru a ne duce in Gara de Nord. Trebuia sa ajungem in Bucuresti la ora 11:10. La ora 12:45 trenul era inca in Chitila....Până la urmă am renunțat și am coborât în gară de unde am luat un Uber”

Marius Nica director editorial Este ziarist din 1997 și a colaborat cu mai multe instituții de media locale și naționale până în 2007, când a devenit editor coordonator al www.observatorulph.ro, liderul actual al presei prahovene. De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro